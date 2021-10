Noodopvang asielzoekers Vlaardingen donderdag open

Vlaardingen vangt vanaf aanstaande donderdag zeventig vluchtelingen op in een hotelschip aan de Oosthavenkade. Het schip meert zondag aan en wordt in de dagen erna klaar gemaakt voor de opvang. Dinsdag is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

De opvang in het hotelschip in Vlaardingen is voor maximaal acht weken. De gemeente Vlaardingen heeft vorige week samen met Rotterdam, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel hulp aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, om het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers op te lossen. In overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft Vlaardingen gekozen voor een hotelschip. Het schip wordt geleverd door een rederij.

Het COA, de gemeente en de veiligheidsdiensten maken afspraken over hoe overlast voor de omgeving voorkomen kan worden. Er worden geen statushouders en ook geen vluchtelingen uit veilige landen opgevangen in de noodopvang in Vlaardingen.

Volgende week worden zaken als bemanning, beveiliging, stroomvoorziening en medische zorg geregeld. Verwacht wordt dat de asielzoekers donderdag hun intrek kunnen nemen in het schip. Volgens de gemeente hebben meerdere vrijwilligers en maatschappelijke organisaties zich gemeld om onder meer spullen in te zamelen en activiteiten te organiseren.