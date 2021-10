Luuk de Koekebakker is de jongste marktkoopman van Nederland

"Eigenlijk begon het met een idee van mijn stiefvader. We verveelden ons tijdens de coronacrisis en toen zei hij: 'Laten we een keertje gaan bakken.' En ik zei meteen: 'Het lijkt mij heel leuk om een eigen bedrijf te beginnen.' Toen opperde ik een keer om een brownie te bakken en zo begon het", vertelt Luuk met een glimlach. "Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby", blikt hij terug. Dat blijkt ook wel uit de interesse die er in hem en zijn lekkernijen is. Zo benaderde de markt in Hellevoetsluis de jonge ondernemer ook al. Maar die markt is, net als in Spijkenisse, op zaterdag, dus dat zit er voorlopig nog niet in. Inmiddels staat hij wekelijks met zijn kraampje voor zorghotel De Vier Ambachten op het plein bij de kerk.

De kraam van Luuk de Koekebakker op de markt in Spijkenisse | Foto: Rijnmond

Hoewel Luuk veel zelf doet, krijgt hij ook hulp van zijn ouders. Hij moet natuurlijk ook gewoon nog naar school. "Ik doe altijd eerst mijn huiswerk. Meestal ga ik op de vrijdag als ik thuiskom bakken", zegt hij daarover. "Ik zou het zonder mijn ouders niet kunnen", geeft hij toe. Moeder Sabina is trots op haar zoon en steunt hem waar dat nodig is. "We helpen hem met bakken en nieuwe dingen ontdekken. Als we over nieuwe smaken nadenken dan vragen we Luuk wat hij ervan denkt en proberen we het samen uit", zegt zij terwijl ze ondertussen kijkt naar hoe zoon Luuk zijn verkoopkunsten tentoonspreidt. "Wilt u misschien een stukje proeven?" vraagt Luuk aan verschillende voorbijgangers op de markt.

Luuk de Koekebakker biedt voorbijgangers op de markt in Spijkenisse verschillende soorten lekkernijen aan | Foto: Rijnmond

Hij bakt brownies en blondies gevuld met van alles: van kokos tot frambozen. Dat blijft ook niet onopgemerkt door de marktbezoekers in Spijkenisse. "Het is heerlijk", lacht een van de klanten die zojuist een stukje heeft geproefd. "Zo hoort het", zegt een vrouw goedkeurend. Ze knikt: "Het is goed om de jeugd bij te brengen dat ze wat moeten doen in de maatschappij. Voor niets gaat de zon op." Luuk glimlacht trots door de woorden van de vrouw. Hij zegt er zeker een leuk zakcentje aan te verdienen. "Ik heb er al een telefoon van gekocht en nog wat dingetjes. Dus ik verdien wel wat. Maar het meeste is wel omzet, zoals we dat noemen. Dat investeren we weer in ingrediënten", besluit de 11-jarige ondernemer.