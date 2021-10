Man (26) zwaargewond na aanrijding op de A16 bij Rotterdam

Een man van 26 uit Lopik is vannacht zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden op de A16 bij Rotterdam. De man had gezien dat een vrouw uit Capelle a/d IJssel de macht over het stuur verloor en de vangrail had geraakt. Hij parkeerde zijn auto vóór die van haar om te helpen, maar werd daarna zelf aangereden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.