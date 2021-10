Rotterdamse rapper Murda uit Turkse cel en terug in Nederland

De Turks-Nederlandse rapper Murda, die enkele dagen vastzat in Turkije, is vrijgelaten en zaterdagmiddag aangekomen in Nederland.

De 37-jarige Rotterdamse artiest die eigenlijk Önder Dogan heet en ook in Turkije erg populair is, was daar opgepakt omdat hij in zijn songteksten zou oproepen tot drugsgebruik. Het Openbaar Ministerie in Turkije had een celstraf van 5 tot 10 jaar tegen hem geëist. Van de rechtbank mocht hij Turkije verlaten, maar de rapper blijft verdachte. Wanneer de zaak dient is niet bekendgemaakt.