Dit zijn de do's and don'ts op de avond voor de marathon: 'Een biertje of wijntje, goed om in slaap te vallen'

"Je moet uiteraard goed hebben getraind, maar daar kun je de avond van tevoren niets meer aan veranderen. Ik raad mensen vooral aan om te ontspannen. Op zo'n avond als deze gieren de zenuwen door je lijf. Dan is ontspannen al moeilijk zat", zegt Tjeerd Witkamp op Radio Rijnmond.

Hij kan het weten. Witkamp liep 44 keer een marathon, waarvan 22 keer die van Rotterdam. Het leverde hem de titel Super Marathon Master van de Marathon Rotterdam op. "Ik heb ooit toevallig een startbewijs overgenomen van iemand anders en sindsdien ben was verkocht. Het lopen van marathons is toch een soort verslaving. Dat gaat er niet meer uit."

Biertje of wijntje

Voor de 40ste editie van de marathon van Rotterdam stoomde Witkamp andere lopers klaar. Hij gaf zijn lopers duidelijk mee wat wel en niet te doen op de avond van tevoren.

"Ga op tijd naar bed, maar ook niet te vroeg. Je zit hoog in je adrenaline op zo'n avond, dus slapen kan lastig gaan. Probeer jezelf te vermoeien. Neem een biertje of een wijntje, als dat je helpt in slaap te vallen. Neem er wel maar één, anders werkt het averechts", zegt Witkamp.

"Drink daarnaast voldoende water, net wat extra dan normaal. Je lichaam heeft morgen genoeg vocht nodig om het vol te kunnen houden. En qua voedsel? Een lichte pasta. Maar eet niet te veel. Al is het belangrijk om je koolhydraten op orde te hebben."

