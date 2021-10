Kramer dompelt matig en kansenmissend Sparta in slotfase in rouw

Sparta heeft zaterdag een 1-0 nederlaag geleden bij RKC. De ploeg van Henk Fraser leek lang op weg naar een punt, maar kreeg in de slotfase via RKC-spits Michiel Kramer alsnog het deksel op de neus.

Beide ploegen wonnen dit seizoen slechts één keer en konden dus wel een overwinning gebruiken. De laatste keer dat Sparta drie punten pakte was op 12 september. De laatste overwinning van RKC dateerde van 14 augustus, al speelden de Waalwijkers recent in De Kuip nog wel knap gelijk tegen Feyenoord (2-2).

In de jacht op de eerste uitzege van het seizoen kon Sparta het wel weer doen met twee belangrijke schakels in de basis: Tom Beugelsdijk en Mica Pinto. Beugelsdijk deed tegen FC Groningen (1-1) al mee als invaller, Pinto was in dat duel (en tegen PSV) geschorst. Maar met beide verdedigers terug in het elftal, oogde Sparta defensief een stuk meer solide dan de voorbije weken.

Okoye redt Sparta

De ploeg van Henk Fraser gaf in de eerste helft weinig kansen weg, al kwam het één keer wel heel goed weg. Jens Odgaard, recent nog trefzeker tegen Feyenoord, probeerde Maduka Okoye te verschalken met een lobje. De Nigeriaanse doelman moest zich volledig strekken, maar kon de bal wel over het doel tikken. En dus behoedde Okoye Sparta zoals wel vaker dit seizoen voor een tegenslag.

Zelf kreeg Sparta in de eerste helft ook één enorme kans. Vito van Crooij, die eerder in de wedstrijd al een bal ver naast kopte, kreeg vanaf een meter of elf een vrije schietkans. Hij volleerde de bal echter recht in de handen van RKC-doelman Etienne Vaessen. Zo hadden er in een matige eerste helft toch nog doelpunten kunnen vallen. Maar goed was het allerminst wat Sparta liet zien.

Vlammend Sparta

Zo futloos als Sparta oogde in de eerste helft, zo vlammend begon het in de tweede. Sparta kwam er op de counter een aantal keer gevaarlijk uit en had binnen vijf minuten na de pauze al op voorsprong kunnen staan. Uit een voorzet van Laurent Jans, die de geschorste Dirk Abels verving als rechtsachter, schoot Lennart Thy de bal vanuit de draai voorlangs.

De goede openingsfase van de tweede helft kon Sparta niet voortzetten. Sterker nog, het kwam na die goede fase twee keer goed weg. Michiel Kramer kreeg twee reuzenkansen, maar de oud-spits van Feyenoord en Sparta schoot de bal eerst vanaf een meter of drie vrij voor het doel van Okoye huizenhoog over en kopte daarna knap vanaf behoorlijke afstand net naast.

Sparta had de overwinning via invaller Mario Engels in minuut 81 nog veilig moeten stellen. De Duitser kwam plots vogelvrij uit voor doelman Vaessen en leek Sparta de overwinning te bezorgen, maar Engels schoot de bal voorlangs. In plaats daarvan ging de overwinning naar RKC. Kramer vanuit een voorzet van invaller Bel Hassani nu wél trefzeker en dompelde zijn voormalig werkgever zo in rouw.

Daarmee werd het voor Sparta een dramatische avond. Het ziet RKC drie punten uitlopen en concurrent PEC dichterbij komen, na een 1-0 zege op Heracles. De ploeg van Fraser blijft staan op zeven punten,

RKC - Sparta 1-0 (0-0)

89' Michiel Kramer 1-0

Opstelling Sparta: Okoye; Jans, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Auassar, Osman (67' Heylen), Mijnans (67' Engels), Smeets; Thy, Van Crooij (75' Emegha).