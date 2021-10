Fraser realistisch na nieuwe domper Sparta: 'Het valt op dit moment allemaal de verkeerde kant op'

De trainer zag zijn ploeg in de persoon van Mario Engels in de slotfase bij een 0-0 stand een megakrans creëren. Maar de Duitser faalde oog in oog met RKC-doelman Etienne Vaessen. "We hebben kansen zat gehad, bijvoorbeeld die van Mario. We zaten te wachten op een doelpunt van ons. Maar als je hem niet maakt, kun je hem zomaar tegen krijgen."

Dat gebeurde, in minuut 89 door een kopbal van Michiel Kramer. En dus heeft Sparta al sinds 12 september niet meer gewonnen. Fraser is logischerwijs geen blij man. "Vorig jaar viel het kwartje telkens onze kant op, nu niet. Het zit gewoon heel erg tegen op dit moment. Dat is natuurlijk balen, maar we hebben nog veel wedstrijden om het om te draaien. Dit was zorgelijker geweest als het twee duels voor het einde was."

Maar duidelijk is wel dat het anders moet bij Sparta. "Dat is logisch. We moeten hard blijven werken, dan gaat het vanzelf onze kant op vallen. Dat is ook het mooie in het leven. Als we uiteindelijk maar twee ploegen onder ons houden. Daar draait het uiteindelijk om.

