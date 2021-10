Gokhan Saki na succesvolle Glory-rentree: 'Nog één gevecht en dan wil ik voor titel gaan'

De veelbesproken rentree van Schiedammer Gökhan Saki bij Glory Collision 3 is er eentje om niet snel te vergeten voor de 38-jarige kickbokser. Tegen de ervaren James McSweeney was Saki na anderhalve ronde al klaar met de Brit en wist hij via een knockout te winnen.

Het was voor Saki een emotionele avond nadat hij voor het eerst in 3.5 jaar weer eens in de ring stond. Na een weinig succesvolle uitstap naar de UFC - vooral wegens blessures - keerde Saki onlangs verrassend terug bij Glory en kwam hij zelfs eerder terug dan verwacht. "En nu wil ik nog een partij vechten voordat ik voor de titel ga", zei Saki met een brede glimlach, om daarna serieus te antwoorden. "Ik ben er nu conditioneel nog wel een stukje vanaf, maar ik heb de ervaring, dus ik wil zeker een poging wagen.

Nooit in problemen

Tegen de 40-jarige McSweeney kwam Saki ondanks zijn korte voorbereiding amper in de problemen. "Ik was namelijk wel moe", gaf Saki na afloop toe. "Maar ik heb ook maar tien dagen kunnen voorbereiden op dit gevecht", zo doelde Saki op het domino-effect dat ontstond nadat Alistair Overeem moest afzeggen voor zijn titelgevecht tegen Rico Verhoeven. Als gevolg daarvan werd Saki eerder dan de bedoeling was, gevraagd om te vechten in het GelreDome in Arnhem.

En dat verliep dus goed, en ondanks dat Saki maar voor één gevecht had getekend is hij nu klaar voor mee. "Ik ga nu in gesprek met Glory over de volgende stap maar ik wil zeker door. Zolang de snelheid en de drive er is wil ik door gaan met vechten, want het is mijn alles."