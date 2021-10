Man (41) overleden na steekpartij in Papendrecht

Een 41-jarige man is zaterdagavond overleden na een steekpartij in een woning in de Guido Gezellestraat in Papendrecht. Een 37-jarige vrouw uit Papendrecht werd aangehouden.

Wat er precies is gebeurd in de woning is nog niet duidelijk. Rond 21.30 uur kwam bij de politie de melding van het incident binnen. Agenten boden het slachtoffer eerste hulp, wat na korte tijd werd overgenomen door ambulancepersoneel en een arts van een mobiel medisch team, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Papendrecht.

Direct werd in de woning een vrouwelijke verdachte aangehouden. Ze is naar een politiebureau gebracht en wordt verhoord. De politie onderzoekt wat er gebeurd is en voert sporenonderzoek uit in de woning. Buurtbewoners geven aan dat er drie kinderen uit de woning zijn gehaald na de steekpartij.