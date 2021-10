De start van de Marathon Rotterdam aan de voet van de Erasmusbrug in 2018 | Foto: Rijnmond

Vandaag is het eindelijk zover: de 40ste editie van de NN Marathon Rotterdam begint vandaag om 10 uur. Ruim 42 kilometer lang schitteren duizenden lopers door de stad op weg naar de finish op de Coolsingel.

Rijnmond is er de gehele dag van begin tot het eind bij met mooie, grappige en soms ook ontroerende verhalen. Vanaf 9 uur volg je de marathon live via Radio Rijnmond en via het liveblog op deze pagina.