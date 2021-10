Belg Abdi loopt parcoursrecord en is eerste Europese winnaar Marathon Rotterdam in 23 jaar

Lange tijd hield een kopgroep van meerdere lopers elkaar in bedwang, tot Marius Kipserem na 25 kilometer wegsnelde bij de andere lopers. De winnaar van de Marathon Rotterdam van 2016 en 2019 oogde ijzersterk en leek een voorschot te nemen op zijn derde eindzege.

Maar Bashir Abdi en Dawit Wolde knokten zich terug en kwamen weer. Niet veel later moest Wolde weer lossen, maar Abdi kon telkens bijblijven. Sterker nog, na 38 kilometer sloeg de Belg plots een gat met Kipserem. In plaats van dat Kipserem Abdi, die regelmatig traint met de Nederlander Abdi Nageeye, weer achterhaalde, liep Abdi verder uit.

Uiteindelijk verpulverde Abdi zelfs het parcoursrecord van 2.04.11 van Kipserem door te finishen in 2.03.35. Daarmee is Abdi is de eerste Europeaan sinds de Spanjaard Fabián Roncero in 1998 die de Marathon Rotterdam op zijn naam schreef.