LIVE: Wereldgoal Malacia zet Feyenoord weer op voorsprong in zinderend duel met Cambuur (2-3)

Orkun Kökçü in duel met Mees Hoedemakers | Foto: Foto: VK Sportphoto

Op de dag dat duizenden sportieve lopers de Marathon Rotterdam trotseren, moet ook Feyenoord een flinke afstand afleggen voor de tiende wedstrijd in de eredivisie. In Leeuwarden is SC Cambuur de tegenstander. Mis niets van dit duel via Rijnmond.

Drie dagen na de 3-1 overwinning op Union Berlin in de Conference League wijzigt trainer Arne Slot zijn basisopstelling op twee plaatsen. Marcos Senesi keert ten koste van Lutsharel Geertruida terug in de basis en in plaatst van Alireza Jahanbakhsh speelt de Noor Fredrik Aursnes.

Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen vanaf 14:30 uur verslag van dit duel op Radio Rijnmond, te beluisteren in de onderstaande stream. Wie niet in de gelegenheid is om te luisteren, kan het liveblog volgen.

Scoreverloop

23' 1-0 David Sambissa

26' 1-1 Bryan Linssen

45' 1-2 Fredrik Aursnes

50' 2-2 David Sambissa

60' 2-3 Tyrell Malacia

Opstelling Feyenoord

Bijlow, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Til, Kökçü, Toornstra, Linssen, Sinisterra.