De mooiste verhalen van de 40ste Rotterdam Marathon: kanker overleven, als lantaarnpaal uitlopen en voor de 1019de keer finishen

Jannes Zevenbergen in het roze

"Mijn dochtertje is veertien jaar geleden direct na haar geboorte overleden. Dat was een hele zware tijd. Vanaf dat moment neem ik altijd iets van roze mee als ik loop, vandaag dus een shirt. Ik hoorde laatst iemand mooi zeggen: een kast geef je een plekje, maar zoals als dit niet. De pijn gaat nooit weg. Maar het geeft me tijdens het lopen wel veel kracht. Ik heb telkens het gevoel dat ik niet alleen ben tijdens het lopen. Er staat ook een tatoeage van mijn overleden dochtertje op mijn arm, haar handje en voetje van vlak na haar geboorte. Het helpt op zo'n dag waarin je pijn moet lijden. Dan is het allemaal al snel toch wat minder erg. En qua tijd? Niet precies de tijd die ik voor ogen had, maar er is wel weer vijf minuten van mijn parcoursrecord af. Maar tijd is maar relatief, joh."

Bekijk hier het interview met Jannes Zevenbergen.

Huwelijksaanzoek Arthur voor Jorien

"We zijn al 26 jaar bij elkaar en kennen elkaar van de middenvelder school. We zijn ook al vijftien jaar getrouwd, maar ik wilde haar spontaan nog een aanzoek doen om te vragen of ze de rest van haar leven bij me wil blijven. En ze zei 'ja'. Ik had het de afgelopen 26 jaar niet zonder haar gekund. Liefde overwint blijkbaar alles", zegt Arthur.

Jorien: "Wat hem speciaal maakt? Hij is een hele lieve vader voor mijn kinderen en super sportief. Ik ben na 37 kilometer spontaan ingestapt om de laatste kilometers met hem mee te lopen. Dit had ik ook niet verwacht."

Bekijk hier het interview met Arthur en Jorien:

Voorproefje Sparta-Feyenoord

Spartaan: "Gisteravond verloren ja, maar natuurlijk gewoon in Sparta-shirt de marathon gelopen. Dat wilde ik altijd al eens doen. Ik kwam hier als kind al kijken met mijn vader, net als bij Sparta. En dan is het wel heel mooi om de marathon te lopen in Sparta shirt. Wat Sparta-Feyenoord volgende week wordt? 3-0. We hebben de punten hard nodig."

Feyenoorder: "Voor mij is het mijn vierde marathon, al heb ik er ook ooit nog eentje voor mezelf gelopen. Waarom in Feyenoord-shirt? Ik heb in De Kuip gewerkt en heb al 25 jaar een seizoenkaart. Naast mijn familie is Feyenoord mijn passie. En ik gun Sparta wel een puntje hoor volgende week. Dan zeg ik 2-2."

Bekijk hier de interviews met een Spartaan en een Feyenoorder.

Ali voor overleden broer

"Mijn broer Yusuf, die leed aan een depressie, is drie maanden geleden overleden. Voor hem heb ik de marathon gelopen. In de periode na zijn dood heb ik de marathon ook in Berlijn gelopen. Ook daar was het zonnig, net als vandaag. Ik ben normaal niet religieus, maar ik geloof nu wel dat er meer is na de dood. Ik kan gewoon niet verklaren waar ik de kracht vandaan haalde tijdens het lopen. Hij moet me die kracht wel hebben gegeven vanaf boven. Maar ook het publiek was fantastisch, heel gastvrij en hartelijk."

Bekijk hier het hele interview met Ali.

Man verkleed als lantaarnpaal

"Het is nogal een uitdaging. We hadden een vergadering met ons loopcomité en we zouden iets verzinnen van promotie voor de loop naar de pomp in Noorderloos. Ik was afwezig en toen is besloten dat ik de marathon moest gaan lopen in dit pak. Het valt me zwaar tegen eigenlijk. Dit ding weegt 27 kilo, dus dat is nogal wat."

Bekijk hier het interview met een man verkleed als lantaarnpaal.

Jenny liep marathon zonder alvleesklier

"Ik heb alvleesklierkanker gehad en ben daarvan hersteld, maar mijn alvleesklier is er in 2016 uitgehaald. Dat ik dit nog kon, had ik echt niet verwacht. Dit is wel echt een wonder. Daarom loop ik ook met een shirt met Support Casper erop. Er is zo weinig aan de ziekte te doen, maar ik gun iedereen dit. En wat betreft mezelf? Ik ben vijftig geworden en dacht: doe eens wat geks. Dat werd de marathon. Ik wil gewoon het uiterste uit mezelf halen. Ik dacht op mijn tiende al toen ik stond te kijken bij de marathon van: dit wil ik."

Bekijk hier het hele interview met Jenny.

1019e marathon voor Ben

"1019e totaal, klopt helemaal. Er zitten misschien wel meerdere schroefjes los bij mij, ja. Ik vind het leuk en heb er plezier in, dus dan ga je maar door. Je kunt op mijn leeftijd van 72 naar de kroeg gaan, maar je kunt ook marathons gaan lopen. Nou, ik doe dat laatste. En in april volgend jaar hoop ik er weer bij te zijn, haha."

René overleeft kanker

"Ik heb voor het eerst de marathon gelopen voor Henk Schouten, die dat jaar overleed. In 2020 werd ik zelf ziek en leek het erop dat ik hier helemaal niet meer zou staan. Ik kreeg huidkanker en zat in fase 4. Daarna komt geen fase 5 meer, dus dat geeft wel aan hoe heftig het was. Maar ik heb het gedaan voor alle mensen die overleden zijn en dit niet kunnen doen. De voorbije week is er nog een bekende van me van 41 jaar overleden. Dat ik dit dan nog mag meemaken, is geweldig."

Bekijk hier interview met René.