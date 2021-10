Prachtige knal Malacia levert Feyenoord drie punten op in spektakelstuk in Leeuwarden (2-3)

Feyenoord heeft in een spectaculaire wedstrijd met 2-3 gewonnen bij SC Cambuur. Tyrell Malacia zorgde voor het hoogtepunt van de wedstrijd met een streep van afstand in de kruising. De andere Feyenoord-goals werden gemaakt door Bryan Linssen en Fredrik Aursnes.

De Noor Aursnes kreeg een basisplaats van trainer Arne Slot ten koste van Alireza Jahanbakhsh. Ook Marcos Senesi keerde weer terug in de basis nadat hij het duel met Union Berlin (3-1 winst) moest laten schieten door ziekte.

Na vijf minuten spelen kregen beide ploegen kort achter elkaar een grote kans om de score te openen. Eerst kopte Cambuur via Erik Schouten uit een corner van dichtbij op keeper Justin Bijlow en in de tegenaanval raakte Aursnes de bal verkeerd na goed klaarleggen van Luis Sinisterra.

Vervolgens gebeurde er niet veel in de eerste helft totdat beide ploegen kort na elkaar scoorden. David Sambissa opende de score met een actie naar binnen en een schot in de verre hoek. Enkele minuten later kopte Bryan Linssen duikend binnen op aangeven van Marcus Pedersen.

Hierna brak er een sterke fase aan voor Feyenoord. De kansen bleven onbenut en de ploegen stevenden af op een 1-1 ruststand. Maar in de slotseconde maakte Aursnes de 1-2 met zijn eerste doelpunt voor Feyenoord.

Levendige tweede helft

In de tweede helft golfde het spel op een neer in een interessant duel. Na vijf minuten maakte Sambissa de 2-2 met zijn tweede goal van de middag. De Feyenoord-verdediging zag er niet goed uit, mogelijk omdat Cambuur-spits Tom Boere geblesseerd op het veld lag.

Diezelfde Boere kreeg op enkele meters voor het doel de ultieme kans op de 3-2, maar hij schoot naast. Kort daarna zorgde Tyrell Malacia voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Hij knalde de bal diagonaal in de kruising voor de 2-3.

In de slotfase drong Cambuur flink aan, maar echt grote kans op de gelijkmaker kreeg het niet. Feyenoord zelf was te slordig om het duel vroegtijdig op slot te gooien.

Scoreverloop

23' 1-0 David Sambissa

26' 1-1 Bryan Linssen

45' 1-2 Fredrik Aursnes

50' 2-2 David Sambissa

60' 2-3 Tyrell Malacia

Opstelling Feyenoord

Bijlow, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Til, Kökçü (84' Geertruida), Toornstra, Linssen, Sinisterra (90+3' Nelson).