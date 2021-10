Mario Kadiks na zijn laatste marathon als directeur: 'Fantastisch om deze editie mee te maken'

"Het is fantastisch om zo'n editie mee te maken", zegt de afzwaaiend directeur. "We hebben vandaag een parcoursrecord gezien, en Kipserem die gesmeten heeft met zijn krachten." Niet alleen de wedstrijd was mooi, maar ook de finishes van alle amateurs daar achteraan: "Het zijn allemaal helden, de mensen die vandaag finishen. Het is een hele mooie editie."

Dat de marathon van Rotterdam een week na de marathon van Amsterdam plaatsvond, maakt volgens Kadiks niet uit. "We zijn niet in competitie met Amsterdam. We zijn in competitie met onszelf: dat is een hele mooie wedstrijd neerzetten. We hebben een rijke historie, met veel records."

Kadiks stopt na 35 jaar als organisator, maar hij zal vanaf volgend jaar wel assisteren als adviseur: "Ik sluit af na 35 jaar als organisator, maar ik neem geen afscheid van de marathon. Het zal wel altijd mijn passie blijven. Ik heb wel wat traantjes gelaten toen Lee Towers bij de start You Never Walk Alone zong. Maar alles bij elkaar is dit een fantastische editie die we met ons team goed hebben neergezet. "