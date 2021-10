RIVM: 572 nieuwe besmettingen, zevendaags gemiddelde voor het eerst sinds juli boven de 500

Bij het RIVM zijn tot zondagochtend 10:00 uur 572 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de regio Rijnmond. Dat zijn er meer dan zaterdag, toen er 558 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Ook het zevendaags gemiddelde is gestegen van 497 naar 520 personen. Het is voor het eerst sinds 29 juli dat dat gemiddelde weer boven de 500 ligt.