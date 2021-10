Man uit Ridderkerk (25) aangehouden met zwaar vuurwerk bij grensovergang

Het illegale vuurwerk is in beslag genomen | Foto: Politie

Een 25-jarige man uit Ridderkerk is zondagmiddag in de omgeving van Rijssen aangehouden voor het bezit van zeker 235 kilo zwaar vuurwerk. Een 22-jarige man uit Wijk bij Duurstede werd ook aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen.