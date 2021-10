Bert uit Bleiswijk is de laatste loper van de Marathon Rotterdam

"De laatste driehonderd meter waren ongelofelijk. Ik was kapot, maar toen plots niet meer. Ik kreeg nog een beetje kramp, maar dat mag ook wel, hé. Ik loop in principe om de vijf jaar een marathon. Nu was het al 6,5 jaar geleden. Eigenlijk mocht het ook niet meer van mijn vrouw", zegt Bert.

Maar Bert stond er toch en kreeg een heldenontvangst. En direct een heldenafscheid, want voor Bert was het ook nog eens zijn laatste marathon. Maar niet voordat hij van winnaar Bashir Abdi zijn medaille kreeg uitgereikt en van burgemeester Ahmed Aboutaleb een bloemetje in ontvangst mocht nemen.

Bekijk hier de prachtige beelden van het heldenafscheid van Bert.