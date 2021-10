Arne Slot over Cambuur - Feyenoord (2-3): 'Het is moeilijk om dominant te zijn tegen deze ploeg'

Slot heeft zelf zijn eerste stappen als trainer bij Cambuur gezet onder begeleiding van Henk de Jong, ook nu trainer in Leeuwarden. "Cambuur wil altijd hoog druk zetten, dus is het moeilijk om veel balbezit te hebben." De trainer van Feyenoord wilde zijn oude leermeester verrassen door zonder Jahanbakhsh te spelen en Jens Toornstra op te stellen. "De Jong speelt graag man tegen man op het middenveld en met een zwervende Toornstra wilde ik voor gevaar zorgen, vooral door Marcus Pedersen ruimte te geven. Die deed dat overigens niet zo goed in de eerste helft."

Slot zag na een late 1-2 in de eerste helft zijn ploeg goed starten aan de tweede helft. "Alleen dan struikelen er twee spelers over elkaar. Zij maken de 2-2 en krijgen het publiek erachter. Dat levert hun een grote kans op voor de 3-2."

Slot is ondanks het moeizame spel tevreden over zijn team. "Het was na de nederlaag bij Vitesse en het gelijkspel tegen RKC echt belangrijk om hier vandaag te winnen. En dat is minder eenvoudig dan de buitenwereld denkt."

