Doeltreffende Linssen voelt waardering: 'Als je je zo voelt, ga je ook makkelijker scoren'

Net als in de laatste eredivisiewedstrijden speelde Feyenoord niet zo dominant als in het eerste gedeelte van de competitie. Opvallend is ook het aantal (makkelijk weggegeven) tegengoals. Linssen heeft daar geen verklaring voor. "Op het begin hielden Marcos Senesi, Gernot Trauner en Justin Bijlow alles tegen. Nu krijg je veel tegengoals door slordigheden of op simpele momenten."

Ook voorin was Feyenoord slordig in de tegenaanvallen waardoor het duel niet vroegtijdig in het slot werd gegooid. Linssen zelf kon in de slotminuut nog scoren toen de keeper uit zijn doel was, maar hij schoot net over de middenlijn naast. "Dat kwam vooral omdat ik echt kapot was. Iedereen riep dat de keeper uit zijn doel was, maar ik zag dat zelf niet eens meer."

De goedlachse Linssen grapte na afloop van de gewonnen wedstrijd ook nog richting zijn ploeggenoot Guus Til. De vinnige aanvaller zorgt namelijk regelmatig voor gevaar met snelle inworpen. "Bij een inworp is er vaak even geen organisatie en ik kan redelijk ver gooien. Zo kun je op kansen komen. Dat deed ik bij Vitesse ook al met Tim Matavz. Ik zeg het nu al een paar weken tegen Guus en nu heeft hij het eindelijk begrepen."

Bekijk hier het hele gesprek met Bryan Linssen.