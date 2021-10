Het weer van vandaag: grijs en druilerig

Vandaag is een grijze dag in het Rijnmondgebied. Het is druilerig met af en toe lichte regen en motregen. Vanmiddag wordt het tijdelijk droger, maar eind van de middag volgen vanuit het westen verspreid een paar buien. De temperatuur komt uit op maximaal 13 of 14 graden. Er waait een matige en aan zee matig tot soms vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking met slechts enkele opklaringen en trekken verspreid een paar buien over de regio. In de loop van de nacht krijgt het droge weer duidelijk de overhand. De temperatuur komt niet lager uit dan een zachte 10 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Morgen domineert de bewolking met soms wat zon en blijft het vrijwel overal droog. De zuidwestenwind waait matig en aan zee matig tot soms vrij krachtig. In de middag wordt het 14 of 15 graden.

Vooruitzichten

Na morgen zon komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. De mooiste dag wordt de donderdag, deze dag lijkt zonnig te verlopen. In het weekend vindt een overgang plaats naar wisselvallig weer met af en toe regen. Het is de komende tijd opvallend zacht met in de middag temperaturen oplopend naar 16 graden. Ook de nachten verlopen zacht en dat betekent dat nachtvorst niet aan de orde zal zijn.

