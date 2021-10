Corona slaat toe bij huisartspraktijk Molenlanden: drie van de vijf medewerkers ziek

Het is aanpoten voor huisarts Bart Bruijn uit Streefkerk. Drie medewerkers uit zijn kleine team zitten thuis met corona. Hij neemt nu noodgedwongen zelf de telefoon op. De coronaregels in de huisartsenpraktijk zijn streng en alle medewerkers zijn gevaccineerd maar dat heeft niet mogen baten. "Het is hier weer net zo druk als tijdens de coronapiek in 2020."

De besmettingen lopen niet alleen pijlsnel op in de praktijk van Bruijn. In de hele gemeente Molenlanden stijgen de besmettingen. De gemeente staat in de landelijke top tien. Er werden de afgelopen week 732 besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. En dat terwijl een besmettingsgraad boven de 250 geldt als 'zeer ernstig'.

Bart en zijn twee overgebleven medewerkers zetten een extra beentje bij om alle patiënten goed te kunnen helpen. Consulten zijn zoveel mogelijk telefonisch om besmettingen te voorkomen. De huisarts waarschuwt dat er echt actie moet worden ondernomen. Hij roept mensen op om vaker een mondkapje te dragen in publieke ruimtes én een vaccinatie te halen, als ze die nog niet hebben.

In Molenlanden ligt de vaccinatiegraad op 78 procent. Dat is hoger dan in Rotterdam, waar 69 procent is ingeënt. Hoe het dan toch kan dat de besmettingen in Molenlanden harder stijgen, is de vraag. Het zou te maken kunnen hebben met de gezinsgrootte en de gemeenschapszin in de Biblebelt.

Seizoenseffect

Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus neemt in het hele land toe. Het aantal besmettingen is de afgelopen week met 48 procent gestegen, meldt het RIVM. Het gaat om 17.832 nieuwe positieve tests in een week tijd, tegen 12.016 een week eerder. Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM laat aan de NOS weten dat de stijging van het aantal positieve testen nog wel even doorzet. Zij verklaart de toename uit een combinatie van maatregelen die eind september zijn losgelaten en het zogenoemde seizoenseffect. In de herfst blijven mensen vaker binnen en dichter bij elkaar, in ruimtes die niet altijd goed genoeg zijn geventileerd.

Druk op de zorg

Het kabinet maakt zich grote zorgen over het snel stijgende aantal coronagevallen en gaat zich beraden op aanvullende maatregelen om de besmettingen terug te dringen. Dat zei demissionair minister De Jonge na overleg met het kabinet over de coronasituatie. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt, is veel sneller toegenomen dan verwacht, aldus De Jonge. Het kabinet zal volgende week dinsdag op een persconferentie toelichten welke maatregelen de besmettingen moeten terugdringen.

Huisarts Bruijn kan het nog aan, laat hij weten. Het is wel zwaar voor zijn hele team. Zijn echtgenote Hannelore laat haar managementtaken in de praktijk even liggen en springt bij in de apotheek. De arts krijgt daarnaast hulp aangeboden van collega's uit andere delen van het land die minder onder druk staan. "Maar het het liefst helpen wij onze eigen patiënten. Die kennen wij het beste." Dan moet Bruijn ophangen, de telefoon roept.