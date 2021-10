Podcast Sparta: over slecht spel in Waalwijk, de derby tegen Feyenoord en spelers winkelen bij de Action

Het eredivisieseizoen is inmiddels tien wedstrijden onderweg, met Sparta voorlopig op een zeventiende plaats. Afgelopen zaterdag gingen de Rotterdammers met 1-0 onderuit bij directe concurrent RKC Waalwijk. In een nieuwe podcast Sparta zijn Jan Jaap Pruysen, Anton Slotboom en Ruud van Os dan ook niet in opperbeste stemming. "Het leek wel alsof ze uren door konden voetballen zonder een goal te maken. Daarna zakte ik door de bank."

Dat Sparta slecht speelde in Waalwijk, staat voor de mannen in de podcast niet ter discussie. "Maar dat hoort bij het niveau spelers dat Sparta aantrekt", vertelt Van Os. "Als je in de vijver vist waar Van Stee in vist, heb je soms geluk, zoals vorig seizoen. En soms pech, zoals dit seizoen. Iedereen hakt maar op die Henk Fraser. Maar wat kun je hem verwijten?"

Slotboom zet zijn vraagtekens bij de wissels die de trainer van Sparta tegen RKC doorvoerde, maar is het in grote lijnen met Van Os eens. "Je kijkt naar de intentie waarmee je ploeg het veld opstapt. Er werd aardig druk gezet en geknokt. Als Sparta een sinaasappel is, is die een beetje uitgeknepen. Want wat kan Fraser nou nog meer doen met dit ploegje?"

Onthoofd

"Dan hoor ik Van Stee zeggen: de basis van vorig seizoen is grotendeels intact gebleven", vervolgt Van Os. "Dat vind ik niet helemaal, want met Abdou Harroui haal je meer dan zomaar een speler weg. Zijn back-up was Laros Duarte, die is ook weg. We zijn die twee krachtpatsers gewoon kwijt, dat scheelt een slok op een borrel. Daarnaast hebben we nauwelijks wisselmogelijkheden voorin. We zijn gewoon een beetje onthoofd ten opzichte van vorig seizoen."

"Wat er voor terug is gekomen voldoet gewoon niet. Als je met zo weinig geld winkelt als Van Stee is het ook lastig. Dan haal je wel eens een mazzeltje bij de Action, maar je komt soms ook thuis met de gedachte: nou dit is echt zonde van m'n geld."

Derby

Komende zondag wacht voor Sparta misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar, de derby tegen Feyenoord. Zien de mannen in de podcast mogelijkheden voor een resultaat tegen de stadsgenoot? "Een zege op Feyenoord is precies wat we nodig hebben", meent Slotboom.

"Natuurlijk win ik aankomende zondag graag van Feyenoord, maar ik win veel liever van concurrenten als Cambuur en RKC", vertelt Van Os. "Maargoed, laten we hopen dat het ons lukt om snel te scoren, dan kun je Feyenoord pijn doen. Als Sparta van Feyenoord wint kunnen ze zich in het Erasmus MC opmaken voor oververhitte Spartanen."

