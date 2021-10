Top-3 speler Stefanos Tsitsipas naar tennistoernooi Ahoy

Stefanos Tsitsipas neemt deel aan de 49ste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy. Na Daniil Medvedev is de Griek al de tweede top-3 speler die naar Rotterdam komt in februari 2022.

Tsitsipas is momenteel de nummer 3 van de ATP Ranking. De Griek debuteerde in 2017 in het profcircuit in Ahoy. Bij zijn eerste deelname was Tsonga in de eerste ronde te sterk. Dit jaar wist hij in Rotterdam de halve finale te bereiken waarin hij uiteindelijk verloor van de latere winnaar Rublev. Het 49e ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 5 tot en met 13 februari.