Rivierkreeftjes zijn geen plaag voor visser Matthijs: In China gaat al zo'n 50 miljard om in de handel in de dieren

"Het is fantastisch. Kreeft en kaviaar, wat wil een mens nog meer?" grapt visser André Blokland. Hij vist de diertjes uit de polders van Hardinxveld-Giessendam voor Matthijs van Makop. "Ik doe dit nu al zo'n 25 jaar. Ik denk dat vandaag zo'n 20 tot 25 kilo aan rivierkreeftjes door mijn handen gaat. Dat zijn zo'n 32 diertjes per kilo", vertelt Blokland.

André Blokland telt het aantal rivierkreeftjes dat hij gevangen heeft in Hardinxveld-Giessendam | Foto: Rijnmond

Matthijs Makop runt Visserijbedrijf Naturon en baalt van het imago waarmee de dieren te kampen hebben: dat van probleemdieren. Het is volgens hem juist een veelbelovende markt waar hij graag zijn geld in verdient. "China heeft ze een aantal jaren geleden ook bewust geïmporteerd voor de consumptiehandel en daarin gaat zo'n 50 miljard per jaar om. Waarom zou dat bij ons niet kunnen? Er zijn vele groepen, zeker de horeca, die daar enthousiast van wordt. Die groep wordt alleen maar groter", voorspelt Makop de toekomst.

Een van de vele rivierkreeften die bestemd zijn voor de consumptiemarkt | Foto: Rijnmond

"De opbrengst ligt ongeveer tussen de acht en vijftien euro per kilo", rekent Makop uit. "Dat hangt natuurlijk van het aantal af dat je verkoopt, maar ook of je het aan de groothandel levert of juist aan particulieren." Zelf vindt hij het in ieder geval een smakelijk hapje. "Je kunt ze op allerlei manieren eten. Je kunt ze zelfs rauw eten, maar de mooiste manier is toch wel de Louisiana-style. Dat is met aardappeltjes, mais en dan de kreeft languit over de tafel en peuzelen maar met z'n allen. Op z'n Amerikaans", legt hij nagenoeg watertandend uit.