632 nieuwe gevallen: aantal coronabesmettingen in de regio stijgt, ziekenhuisopnames stabiel

Bij het RIVM zijn tot maandagochtend 10:00 uur 632 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de regio Rijnmond. Dat zijn er meer dan zondag, toen er 572 nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

Zaterdag waren het er 558. Het aantal besmettingen in de regio loopt al weken op. Een week geleden op maandag waren het er 355. Nog een week eerder ging het om 275 besmettingen.

Ook het zevendaags gemiddelde is gestegen. Op zondag stond dat op 520 en maandag gaat het om gemiddeld 559 nieuwe besmettingen in de afgelopen zeven dagen.

Vier ziekenhuisopnames in de regio

De afgelopen 24 uur werd bij het RIVM geen sterfgevallen gemeld vanuit de regio. Wel zijn vier mensen opgenomen in ziekenhuizen. Het gaat om iemand uit Gorinchem, een inwoner van Hellevoetsluis, iemand uit Maassluis en een Rotterdammer.

Het kabinet gaat zich beraden op nieuwe maatregelen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Dat zei demissionair minister De Jonge na overleg met het kabinet. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt is veel sneller toegenomen dan verwacht, aldus de minister.

Persconferentie vervroegd

Om welke maatregelen het gaat, wilde De Jonge nog niet zeggen. Het kabinet wacht daarvoor eerst nog op een advies van het OMT. Dat zou komende vrijdag komen, maar wordt volgens De Jonge vervroegd.

Dinsdag 2 november geeft het kabinet weer een persconferentie waar de eventuele extra maatregelen worden bekendgemaakt. Dat is een paar dagen eerder dan gepland: het kabinet wilde aanvankelijk vrijdag 5 november een persconferentie geven.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot maandagmorgen 10.00 uur 5331 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 1003 minder dan zondag. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 5272 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 50 procent meer dan de zeven dagen ervoor.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er maandag in totaal 796 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 48 meer dan zondag. Van de 796 mensen in het ziekenhuis liggen er 199 op de IC (zondag 185).

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 31 - 3335

Albrandswaard: 2 - 3694

Barendrecht: 17 - 6872

Brielle: 12 - 1965

Capelle ad IJssel: 31 - 9746

Dordrecht: 25 - 16765

Goeree-Overflakkee: 20 - 5697

Gorinchem: 9 - 5091

Hardinxveld-Giessendam: 21 - 3290

Hellevoetsluis: 12 - 4429

Hendrik-Ido Ambacht: 21 - 4428

Hoeksche Waard: 24 - 10440

Krimpen ad IJssel: 13 - 4309

Lansingerland: 34 - 8282

Maassluis: 5 - 4315

Molenlanden: 38 - 6958

Nissewaard: 18 - 10796

Papendrecht: 7 - 4171

Ridderkerk: 18 - 7035

Rotterdam: 205 - 101715

Schiedam: 15 - 11333

Sliedrecht: 17 - 4052

Vlaardingen: 13 - 10523

Westvoorne: 5 - 1413

Zwijndrecht: 19 - 6325

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.