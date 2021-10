Jong Sparta-spits Pepijn Doesburg hoopt in voetsporen van opa Pim te treden: 'Ik ben alleen niet zo goed met m'n handen'

Wie de lijst bij Jong Sparta doorneemt valt meteen de naam van Doesburg op. Een naam die iedere voetballiefhebber direct associeert met Pim Doesburg, voormalig keeper van Sparta en nog steeds recordhouder als het aankomt op het spelen van de meeste eredivisiewedstrijden (687). Bij kleinzoon Pepijn staat de teller nog op nul, maar mocht het ooit zover komen weet hij zeker dat zijn opa mee zal kijken. "Het is heel jammer dat hij er niet bij kan zijn, maar ik weet zeker dat hij van boven meekijkt", zo zegt Doesburg, die uiteraard doelt op het overlijden van diens opa, precies een jaar geleden.

Pinchhitter of basisklant?

Doesburg wordt vaak herinnerd aan de legendarische status van zijn opa, die hem vroeger vaak genoeg van tips voorzag. "Het was alleen niet zo dat hij op doel stond en ik alles erin schoot en dat ik daardoor een spits ben geworden. Opa was toen al wat te oud om nog te keepen, maar hij heeft me wel vaak dingen bijgebracht en vooral geleerd dat het mentale aspect misschien wel nog doorslaggevender is voor als je het wil redden in het betaald voetbal."

Die tips over mentale weerbaarheid kwamen goed van pas toen Pepijn in de jeugd met blessureleed te maken kreeg. Nu probeert hij via Jong Sparta alsnog het eerste te bereiken, maar die weg is niet makkelijk, zo blijkt uit het feit dat trainer Geert Arend Roorda hem nog voornamelijk als breekijzer gebruikt. En dus niet als basisspeler. "Maar natuurlijk heeft hij ambities om hogerop te komen, dat weet ik ook wel", stelt Roorda. "Het is nu aan hem om aan mij te laten zien dat ik niet om hem heen kan."

Met vier doelpunten uit negen wedstrijden, waarvan hij er in slechts twee vanaf het begin in stond, lijkt Doesburg ieder geval aan de poort te rammelen. "Maar ik durf natuurlijk niet te zeggen hoe ver ik ga komen, dat weet ik nog niet. Maar het zou mooi zijn als ik al een beetje in de buurt zou kunnen komen van de carrière die mijn opa heeft doorgemaakt."