Bijna alle asielzoekers gearriveerd bij noodopvang Gorinchem

De net geopende noodopvang voor asielzoekers in Gorinchem is bijna vol. Er zijn nu 280 mensen en er is plek voor 300. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt dat de noodlocatie in het voormalig belastingkantoor in de Gildenwijk op orde is. De meeste asielzoekers zijn net gearriveerd in Nederland en komen uit landen als Jemen, Syrië en Irak.

Het COA moet voor noodopvang uitwijken naar locaties als het belastingkantoor in Gorinchem omdat de druk op de opvang in Ter Apel te groot is geworden. Het asielzoekerscentrum in Groningen is overvol. De afgelopen dagen zijn de asielzoekers met de bus naar Gorinchem gebracht. Ze mogen er maximaal vier weken blijven.

Het is een sobere opvang met kamers die ingericht zijn met stapelbedden en kluisjes. Er zijn gemeenschappelijke keukens waar de bewoners kunnen koken. Volgens locatiemanager Angela Fine van het COA is het vooral belangrijk dat de mensen rust krijgen. Ze zijn vaak nog maar net in het land, na een lange reis hier naar toe. Er zijn ook gezinnen bij.

Ondertussen maken de vrijwilligers van stichting KLIK Gorinchem zich op om hulp te bieden aan de asielzoekers. Ze gaan vanaf woensdag activiteiten organiseren, vertelt coördinator Arjanne Rijneveld. Van koffiemomenten tot sportieve activiteiten. Ze zijn nu nog druk aan het plannen. "Er hebben veel mensen uit de regio aangeboden om hulp te bieden aan de asielzoekers."

Ook andere gemeenten in de regio Rijnmond springen bij voor het COA. In de gemeenten Nissewaard en Krimpen aan den IJssel worden binnenkort ook mensen opgevangen. Rotterdam gaat statushouders huisvesten op een riviercruiseschip in Rotterdam-Zuid.