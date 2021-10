Robert Maaskant in FC Rijnmond: 'Ik denk dat Feyenoord keurig derde wordt'

Feyenoord deed zondag goede zaken in de eredivisie. Waar directe concurrenten als PSV en AZ een nederlaag leden, wonnen de Rotterdammers in Leeuwarden met 3-2 van SC Cambuur. En dat na een Europese wedstrijd op donderdag. "Gewoon een lekkere, nuttige overwinning", vertelt Robert Maaskant in FC Rijnmond over de zege in Friesland.

Niet voor het eerst dit seizoen was Bryan Linssen zondag belangrijk voor Feyenoord. Met een knappe kopbal zorgde de spits voor de Rotterdamse gelijkmaker tegen Cambuur. "Linssen behoort tot de top drie beste koppers van de eredivisie", vertelt analyticus Geert den Ouden. "Qua timing is hij fenomenaal. Het is voor mij ook geen verrassing dat hij nu veel begint te scoren."

Maaskant vult aan: "Ik heb het altijd een fijne speler gevonden. Bij het ideale plaatje van een Feyenoord-spits denk je niet aan Linssen, maar hij heeft wel veel karaktertrekken. Altijd vol gas, met het gif dat je nodig hebt. hij heeft maling aan heel de wereld. Kleine slimme duwtjes uitdelen, snel een balletje pakken voor een ingooi... Het is een jongen die je heel fijn in je elftal hebt."

Strijd met PSV

Door de overwinning op Cambuur staat Feyenoord voorlopig vierde in de eredivisie, met een wedstrijd minder gespeeld. Zo hebben de Rotterdammers maar drie verliespunten meer dan koploper Ajax, dat zondag met maar liefst 5-0 van PSV won. Desondanks denkt Maaskant niet dat Feyenoord de Eindhovenaren dit seizoen aftroeft in de strijd om plek twee. "Ik denk dat Feyenoord keurig derde wordt. PSV heeft toch meer kwaliteit, de 0-4 in Eindhoven was ook geflatteerd."

Verslaggever en Feyenoord-watcher Sinclair Bischop moet het allemaal nog zien. "Ik denk dat Feyenoord lang mee kan als het vrij blijft van blessures. Als het bij PSV mis gaat, waarom zou je daar niet in de nek kunnen hijgen? Dat Feyenoord staat waar het nu staat had ook niemand gedacht. Ja, Feyenoord gaat echt wel tegen meer onnodige nederlagen aanlopen. Maar tot nu toe gaat het geweldig."

Den Ouden vult aan: "Nu zou ik zeggen dat Feyenoord tweede wordt, omdat PSV matig draait. Maar als Feyenoord wedstrijden als tegen RKC niet wint verlies je toch punten. FC Utrecht staat bijvoorbeeld ook in de buurt."

Zorgen om Sparta

Komende zondag wacht voor Feyenoord de stadsderby, op Het Kasteel tegen Sparta. Een wedstrijd waarin Den Ouden weinig spanning verwacht. "Ik vind Sparta op dit moment niet goed, om het maar even zo te zeggen. Ik zie het tij nog niet keren dat ze punten gaan halen."

Ook Maaskant maakt zich zorgen om de ploeg van trainer Henk Fraser. "Wie gaat Sparta onder zich houden? De nederlaag bij RKC was een gigantische tik. Dat is een ploeg die je onder je moet houden. Laat Sparta bijvoorbeeld Cambuur maar eens inhalen, dat moet ik nog maar zien. Je moet er twee onder je houden, eigenlijk drie. Want ga die play-offs maar eens in. Ik maak me wel zorgen om Sparta op dit moment."

Kijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug.