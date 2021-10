Personeel Erasmus MC voert actie: geschrapte operaties en afgezegde dagbehandelingen

Zorgpersoneel van het Erasmus MC in Rotterdam en de andere academische ziekenhuizen in Nederland draait dinsdag een zondagsdienst. De actie gaat vanaf middernacht in en duurt 24 uur. Al die tijd is er alleen ruimte voor spoedgevallen en behandelingen die niet mogen worden onderbroken. Veel mensen die een afspraak hebben, moeten een andere keer naar het ziekenhuis.