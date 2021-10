Het weer van vandaag: veel bewolking, maar overwegend droog

Vandaag overheerst de bewolking en is slechts af en toe de zon te zien, wel blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt vanmiddag uit rond de 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig aan zee, windkracht 5. Vanavond en vannacht is het overal bewolkt met lokaal wat motregen. Met minima rond 12 graden is het niet koud. De wind waait matig boven land tot krachtig, kracht 4 tot 6, aan zee uit het zuidwesten.

Ook morgen is er veel bewolking maar zien we vooral later op de dag ook steeds vaker de zon. Het blijft droog en met 15 of 16 graden is het al iets zachter dan vandaag. Wel staat er morgen een stevige wind uit het zuidwesten die aan de kust soms krachtig is, kracht 6.

Vooruitzichten

Donderdag en vrijdag krijgt de zon veel ruimte, blijft het droog en kan het kwik oplopen naar maar liefst 17 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wisselvallig met veel bewolking en regelmatig regen of buien. De temperatuur gaat dan weer naar beneden.