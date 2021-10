Stakend personeel Erasmus MC: 'Het is mooi werk, maar ik kan niet meer. Het is op'

"De vorige acties hebben niets opgeleverd", zegt De Bruine. "Maar dat zijn we wel gewend, dat er niets voor ons wordt gedaan." De frustratie en woede van De Bruine is vooral gericht op het bestuur van het ziekenhuis. Ze wordt binnenkort 62 jaar en heeft besloten om eerder met pensioen te gaan.

"Er wordt gewoon niets voor de oudere werknemers gedaan. Dat is wel mogelijk via de cao, maar het bestuur heeft besloten om dat niet te doen. Het is echt met pijn in mijn hart. Ik werk al 33 jaar in het EMC, het is mooi werk. Ik kan niet meer. Het is op. Dat speelt bij meer collega's."

Het Erasmus geeft aan 'net als de andere umc's' begrip te hebben voor de eisen van de medewerkers, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld te zijn dat er herhaalde acties plaatsvinden. "De acties treffen vooral de patiënten, omdat zij langer moeten wachten op een behandeling. Een behandeling die wellicht al eerder was uitgesteld vanwege corona", reageert een woordvoerder van het ziekenhuis. Ook betreurt het EMC dat het tot dusverre nog niet is gelukt om met alle vakbonden afspraken te maken.

Actie op korte termijn niet mogelijk

De acties van vandaag zullen volgens De Bruine voor wat boze reacties gaan zorgen, omdat de planbare zorg voor vandaag is geschrapt. "Dat is heel vervelend voor patiënten, maar wat nooit in de publiciteit komt is hoeveel dagen we extra werken, dagen waar we twaalf in plaats van acht uur werken, dagen dat we niet kunnen eten en een rooster dat dagelijks verandert. Daar hoor je nooit wat over.

Een dreigende nieuwe coronagolf zorgt ervoor dat de druk op het personeel op de intensive care-afdelingen zal toenemen. Op korte termijn is actie gewenst, maar dat is volgens De Bruine niet mogelijk. "Er moeten wel meer mensen opgeleid worden, maar dat kost tijd. En mensen gaan de opleiding pas doen als ze fatsoenlijk gaan verdienen. Anders gaan ze naar andere sectoren."

Valt er dan niets te doen op korte termijn? Jawel, zegt De Bruine. "Vaccineren. Het loopt namelijk verschrikkelijk weer op met corona."