Albert Schweitzer Ziekenhuis overweegt zelf coronamaatregelen opnieuw in te voeren

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis overweegt om op eigen houtje bepaalde coronamaatregelen weer in te voeren. Volgens bestuursvoorzitter Peter van der Meer moet er echt iets gebeuren, omdat het aantal coronagevallen in het ziekenhuis weer is toegenomen.

"In de afgelopen vier dagen is het aantal coronapatiënten in de kliniek verdrievoudigd", zegt Van der Meer. "Voor het weekend hadden we zes patiënten met covid en nu zijn het er twintig. En ook op de intensive care is het druk."

Van der Meer noemt de snelheid waarmee het aantal ziekenhuisopnamen nu toeneemt ongekend. "Vorige week hebben we nog een coronapatiënt overgenomen van een ander ziekenhuis, maar nu zitten we zelf zo vol dat andere ziekenhuizen moeten inspringen."

Van der Meer spreekt over een déjà-vugevoel. Maar waar vorig jaar de planbare zorg vrijwel volledig afgeschaald kon worden, is dat nu eigenlijk uit den boze. Toch heeft het Dordtse ziekenhuis voor dinsdag tien operaties moeten afzeggen. "Ten opzichte van het totaal aantal operaties in het ziekenhuis is het misschien een klein aantal, maar het zijn er wel tien teveel. Maar het kan gewoon niet anders."

Maatregelen

De ziekenhuizen hebben eerder het demissionair kabinet opgeroepen om bepaalde coronamaatregelen opnieuw in te voeren. Daar is de bestuursvoorzitter van het Dordtse ziekenhuis zelf ook voorstander van. "In mijn eigen ziekenhuis denken we er ook aan om zelf al de mondkapjes en anderhalve meter in te voeren", legt Van der Meer uit. "Bij medische handelingen is het al verplicht."

Dat er voor een nieuwe lockdown weinig draagvlak is, dat ziet Van der Meer ook wel. "Maar met maatregelen als wassen, anderhalve meter afstand houden en mondkapjes dragen kom je een heel eind."

Capaciteit

Tegelijkertijd speelt ook de discussie of het aantal bedden op de intensivecareafdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen niet verder opgeschaald kan worden. Maar dat is volgens Van der Meer echt onmogelijk. "Zeker als je verwacht dat de planbare zorg door moet gaan. We hebben nu een programma om een deel van de uitgestelde zorg in te halen. Dat moet op 1 maart zijn afgerond, want de meeste acute operaties zijn deze zomer al geweest."

Op dit moment heeft het Dordtse ziekenhuis genoeg personeel om zestien IC-bedden te bemannen. "Dat kunnen er drie of vier meer worden. En vorig jaar hadden we er 36, maar dan was wel de hele planbare zorg afgeschaald. En we hebben met z'n allen afgesproken dat we dat echt niet meer willen."