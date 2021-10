Jaarcijfers Feyenoord: 17 miljoen verlies over 'coronaseizoen 2020-2021' na uitblijven transfers

De club wijt het aan een operationeel verlies van 4 miljoen euro en een negatief transferresultaat van 13 miljoen euro. Dat laatste betekent dat Feyenoord voor dat bedrag meer heeft uitgegeven dan dat er binnen kwam aan transferinkomsten. Door het verlies van 17 miljoen euro is het eigen vermogen van Feyenoord geslonken naar circa 1,5 miljoen euro.

Lage transferinkomsten structureel probleem

Wat betreft het negatieve resultaat op de transfermarkt is er al jarenlang een trend te zien in De Kuip. De club verkoopt haar spelers niet, of voor te lage bedragen, en schrijft daardoor op dat vlak al jaren rode cijfers. De 13 miljoen negatief over het boekjaar 2020-2021 is daar geen uitzondering op.

Voor financieel directeur Pieter Smorenburg is het één van de speerpunten in het beleid van Feyenoord, om die trend te doen kantelen. "De club realiseert zich dat met name op dit terrein de komende jaren progressie dient te worden geboekt. Juist daarom is na een sportief teleurstellend verlopen seizoen afgelopen zomer zwaar ingezet op het openbreken en verlengen van contracten van jeugdige, veelal zelf opgeleide spelers. Dit met het doel deze, onder leiding van een nieuwe staf, verder te ontwikkelen en na enkele jaren in Feyenoord 1 uiteindelijk voor een goede prijs door te verkopen aan buitenlandse clubs."

"Daarnaast is nadrukkelijk geïnvesteerd in de scouting en het verbeteren van de organisatie en de samenwerking tussen Feyenoord Academy en 1908. Deze investeringen in tijd, geld en mensen moeten de komende jaren nadrukkelijk hun vruchten gaan afwerpen op de transfermarkt."

De transferopbrengsten van Steven Berghuis, Wouter Burger en Ridgeciano Haps zijn overigens nog niet opgenomen in de gepresenteerde cijfers. Hun transfers vonden plaats na de zogenoemde 'balansdatum' en tellen dus mee in het boekjaar 2021-2022. Mede daarom is het volgens Smorenburg geen noodzaak om komende transferperiodes spelers te verkopen. "We kunnen dit seizoen gewoon aan alle verplichtingen voldoen, we hebben genoeg maatregelen getroffen om de liquiditeit te bewaren."

Gevolgen coronamaatregelen voelbaar in De Kuip

Naast het forse verlies op transfergebied presenteert Feyenoord voor het eerst sinds vele jaren ook een operationeel verlies. Simpel gezegd zijn dat de financiële resultaten over een jaar, de omzet minus de variabele en vaste kosten in die periode. Over het boekjaar 2020-2021 is te zien dat er 4 miljoen euro meer is uitgegeven dan er binnen kwam.

De helft (2 miljoen) daarvan komt volgens Feyenoord door lagere Europese mediabaten en de eerdergenoemde extra investeringen in de ontwikkeling en aanpassingen van de organisatie van Feyenoord. De andere helft (nogmaals 2 miljoen) wordt toegeschreven aan het omzetverlies vanuit de coronamaatregelen.

Volgens de club had die schade nog veel groter kunnen zijn. "Dankzij steun van de rijksoverheid, kostenbesparingen (inclusief een loonoffer van al het personeel) en het afzien van restitutie door supporters en zakelijke relaties kon het ongekende omzetverlies door de coronacrisis van 26 miljoen euro grotendeels worden gecompenseerd. Alledrie de posten leverden individueel circa 8 miljoen op, zodat het uiteindelijke coronaverlies 2 miljoen bedraagt", noemt Feyenoord als verklaring voor het operationeel verlies.

Ajax en PSV maakten eerder dit jaar al verlies bekend in hun jaarcijfers. Zo heeft Ajax een nettoverlies van 8,1 miljoen euro aan vorig seizoen overgehouden, bij PSV waren de cijfers met een verlies van 23,2 miljoen nog iets roder.

Vuurwerk

Met de 17 miljoen aan verlies zijn boetes van de UEFA voor financieel directeur Smorenburg allesbehalve welkom. Desondanks ging Feyenoord dit seizoen al na elke Europese thuiswedstrijd op de bon. "Ik begrijp dat mensen vuurwerk heel mooi vinden, maar uiteindelijk zie ik elke keer een forse boete landen", vertelt Smorenburg. "Het totaal staat nu op 125.000 euro. Dat vind ik echt zonde van het geld. We hebben het financieel behoorlijk zwaar. Mijn oproep is om sfeer te maken zonder vuurwerk en zonder de trappen te blokkeren. Dan blijft het een feest voor iedereen."

"Er zijn eerdere periodes geweest waarin de UEFA strengere maatregelen heeft afgekondigd. Als we hier straks wedstrijden zonder publiek moeten spelen... daar zijn we echt allemaal niet mee geholpen. Dan verlies je ongeveer een miljoen per wedstrijd. Dat zijn bedragen die we ons niet kunnen veroorloven."