Ahmed Aboutaleb blij om ouders op vlucht uit Marokko te verwelkomen

Een repatriëringsvlucht vanuit Marokko die wordt opgewacht door niemand minder dan Ahmed Aboutaleb. Tussen de tientallen reizigers in het Transavia-toestel dat maandagmiddag landde op Rotterdam The Hague Airport zaten ook de ouders van de Rotterdamse burgemeester. Zij waren net als vele andere Nederlandse Marokkanen op familiebezoek toen de Marokkaanse regering besloot om het vliegverkeer van en naar Nederland te verbieden vanwege corona.

De burgemeester boorde zijn contacten aan om iedereen weg te krijgen uit het land. Volgens de burgemeester moest het ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn relaties in actie komen om alle Nederlanders te repatriëren. "Het was een beetje duwen en trekken en samen met de baas van Transavia is het uiteindelijk gelukt om mensen die vast kwamen te zitten, terug te halen."

Volgens Aboutaleb was het van groot belang om mensen snel naar Nederland te krijgen. "Het gaat om vooral oudere mensen die onder medische behandeling staan of medicijnen nodig hebben. Daarnaast zijn er ook veel kinderen die naar school moeten. Dan kun je niet zeggen: we zien wel wanneer er weer gevlogen mag worden."

Ook voor de ouders van de burgemeester golden speciale omstandigheden. "Een week of vijf geleden bracht ik mijn ouders naar hun geboortedorp. Mijn vader is ziek en wordt begeleid door mijn moeder," zegt Aboutaleb. "Het was de bedoeling dat mijn zus hen mee terug naar huis zou nemen. Het was de bedoeling dat ze afgelopen vrijdag terug zouden komen, maar ze strandden met z'n allen."

De ouders van de burgemeester zijn blij dat ze snel terug naar huis konden, vertelt Aboutaleb. "Ze belden mij vlak voor ze het vliegtuig instapten. Ik sta hier dan ook als een 60-jarige zoon, die zijn oudjes komt halen."