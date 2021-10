De status van het Rotterdamse amateurvoetbal op zondag? 'Het dieptepunt is bereikt'

Marcel Amens, bestuurslid bij FC IJsselmonde, windt er geen doekjes om. Volgens hem hebben amateurclubs niet meer 'de keuze om een keuze te maken'. "Je wordt erin gezogen om mee te gaan naar de zaterdag." Arie Blok, voorzitter van COAL, ziet een soortgelijke trend. "Door de mogelijkheden die de KNVB biedt om over te stappen naar het zaterdagvoetbal hebben heel veel zondagclubs hun status als zondagclub ingeleverd."

"Wij hebben daar bewust niet aan meegedaan", vervolgt Blok. "Als we op zaterdag zouden gaan spelen proppen we alles op één dag. Zondag is bij ons enorm levensvatbaar, met veel drukte en een goed lopende kantine."

Brabant of Zeeland

Waar COAL dus op zondag blijft spelen, verhuist FC IJsselmonde wél naar de zaterdag. Vanwege de leegloop op zondag vreesde bestuurslid Amens voor lange reizen in de nabije toekomst. "In de wandelgangen wordt al gesproken over heel West II naar Zuid I. Ik zie het niet zitten om straks naar Bloemendaal te rijden, of ergens diep in Brabant. Of misschien zelfs Zeeland."

Volgens Blok zijn de reisafstanden geen reden om op zaterdag te gaan spelen. "Nu moeten we ook al naar Den Haag of Leiden, straks wordt dat dan misschien Brabant. Nou, dat is dan 10 kilometer verder. Daarvoor gaan we het niet allemaal veranderen."

En dus was de confrontatie tussen COAL en FC IJsselmonde de voorlaatste op zondag. Rijnmond was erbij en maakte onderstaande reportage.