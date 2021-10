Kinderopvang Alblasserwaard slaat alarm over personeelstekort: groepen samenvoegen en mogelijk sluiten

Rogier Vegter over de personeelstekorten in de kinderopvang

Kinderopvang Wasko in de Alblasserwaard heeft een chronisch personeelstekort. De organisatie met vijftig vestigingen in de regio Papendrecht-Gorinchem verwacht dat het samenvoegen of sluiten van groepen op korte termijn noodzakelijk is. De kinderopvang heeft een brandbrief gestuurd aan de gemeenten in het werkgebied.

De stichting heeft maandag de eerste groep moeten sluiten. “Een groep voor kinderen van het speciaal onderwijs. We hebben de ouders bijtijds kunnen informeren. Maar het is jammer dat we het besluit hebben moeten nemen”, zegt Rogier Vegter, directeur van de stichting.

Hij stuurde naast de brandbrief van de gezamenlijke kinderopvang aan de gemeenten uiteraard ook een brief aan alle ouders. Daarin schreef Vegter: “We ontkomen er zeer waarschijnlijk niet aan dat we de komende periode groepen moeten samenvoegen of moeten sluiten. Dagelijks zijn er gaten in de roosters die we met allerhande noodoplossingen proberen rond krijgen. Ook zien we dat er wachtlijsten ontstaan en dat we voorgenomen openingen van nieuwe locaties en/of groepen moeten uitstellen vanwege het personeelstekort in de branche en/of door ziekte/corona. Dat vinden we uiteraard zeer vervelend en we doen er alles aan om de situatie te veranderen.”

Wasko heeft ruim vierhonderd medewerkers. Toch is dat aantal onvoldoende om de roosters gevuld te krijgen. De krapte in de snel groeiende branche (in 5 jaar van 78 duizend naar 111 duizend werknemers) speelt een rol. Ook corona, ziekte en zwangerschap beperken de mogelijkheden. Ter verduidelijking: in het basisonderwijs zijn op de 1000 banen 21 vacatures. In de kinderopvang 35 vacatures op de 1000, in de Randstad zelfs 40 op de 1000.

Ook strakkere regels vanuit de overheid hebben invloed op de bezetting. “Voorheen moest je op 4 baby’s tussen de 0 en 1 jaar één medewerker hebben, Dat is 1 op 3 geworden. Dat is een verschil van 25 procent”, legt Vegter uit.

Ook heeft de branche veel regels die niet matchen met de realiteit. “Zo moeten pauzes strak op papier zijn vastgelegd. Maar als de baby’s massaal besluiten om hun luier om 13.00 uur vol te poepen en te huilen, dan helpt een collega de ander, in plaats van pauze te nemen.”

'Tijd die we graag anders besteden'

Op papier klopt het dan even niet. Komt toevallig inspectie van de GGD, dan heeft Wasko iets uit te leggen. Niet automatisch volgt een straf. “Maar we moeten wel een herstelplan schrijven. Dat kost tijd die we graag anders besteden”, stelt Rogier Vegter, die begrijpt dat regels nodig zijn. “We hopen met de brief aan de gemeenten en de GGD op begrip.”

De stichting probeert zelf ook nieuw personeel op te leiden om de gaten op te vangen. “We zijn druk bezig met een opleidingsklas. We begeleiden ook zij-instromers. Maar dat gaat niet snel genoeg om de gaten te vullen.”