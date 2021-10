RIVM: 559 nieuwe besmettingen, drie regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis

Volgens het RIVM zijn in onze regio de afgelopen 24 uur 559 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan maandag, toen er 632 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. Het zevendaags gemiddelde ligt nu op 565 besmettingen per dag.

Sinds dinsdag zijn drie regiogenoten opgenomen in de ziekenhuizen. Het gaat daarbij om een persoon uit Brielle, iemand uit Capelle aan den IJssel en een Rotterdammer. Net als maandag zijn er het afgelopen etmaal geen sterfgevallen in de regio gemeld.

Landelijke cijfers

Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 122 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds 22 mei. Op de IC's zijn veertien nieuwe patiënten opgenomen. In totaal liggen in de ziekenhuizen liggen nu 849 patiënten, van wie 192 op de IC's.

Bij het RIVM zijn de voorbije week bijna 39.000 positieve testen gemeld. Dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. In totaal gingen ruim 224.000 mensen naar de GGD-teststraten, 26.000 meer dan een week eerder. Ook het percentage van hen dat een positieve uitslag kreeg, ging omhoog: van 12 naar 15,3 procent.

Daarbij moet worden bedacht dat uit onderzoek van onder meer I&O Research blijkt dat met name ongevaccineerde mensen zich vaak niet laten testen, ook niet bij ziekte. Dat betekent dat de huidige cijfers waarschijnlijk een onderschatting zijn van het werkelijke aantal Nederlanders met een infectie.

Ook de ziekenhuiscijfers vertonen een stijgende lijn: op dit moment liggen er 849 covidpatiënten in een ziekenhuis, van wie 192 op een IC-afdeling. Dat zijn zijn stijgingen van respectievelijk 38 en 26 procent vergeleken met de week ervoor.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 26 - 3361

Albrandswaard: 6 - 3700

Barendrecht: 7 - 6879

Brielle: 5 - 1970

Capelle ad IJssel: 9 - 9755

Dordrecht: 52 - 16817

Goeree-Overflakkee: 41 - 5738

Gorinchem: 11 - 5102

Hardinxveld-Giessendam: 24 - 3314

Hellevoetsluis: 14 - 4443

Hendrik-Ido Ambacht: 21 - 4439

Hoeksche Waard: 42 - 10482

Krimpen ad IJssel: 8 - 4317

Lansingerland: 10 - 8292

Maassluis: 7 - 4322

Molenlanden: 56 - 7014

Nissewaard: 29 - 10825

Papendrecht:14 - 4185

Ridderkerk: 4 - 7039

Rotterdam: 100 - 101815

Schiedam: 7 - 11340

Sliedrecht: 32 - 4084

Vlaardingen: 15 - 10538

Westvoorne: 2 - 1415

Zwijndrecht: 17 - 6342

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.