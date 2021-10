Bekerblamage FC Dordrecht tegen amateurs, ASWH stunt net niet tegen eredivisionist

Dordrecht, dat al weken troosteloos onderaan bungelt in de eerste divisie nam het op tegen Spakenburg, dat vijftiende staat in de tweede divisie. Na drie minuten was het al raak voor de thuisclub. Ravelino Junte schoot de bal diagonaal laag in de hoek.

In de eerste helft probeerde FC Dordrecht de gelijkmaker te forceren, maar zag voor rust nog dat Spakenburg twee keer toesloeg in de counter. En dus stond er na 45 minuten 3-0 op het scorebord.

In de tweede helft kwam de ploeg van trainer Michele Santoni niet terug, zoals het dat afgelopen weekend wel deed tegen FC Den Bosch. En dus eindigde het duel in Spakenburg in 3-0.

ASWH



De amateurs van ASWH konden net niet voor een stunt zorgen. De tweede divisionist uit Hendrik-Ido-Ambacht ging op eigen veld met 1-3 onderuit tegen Heracles Almelo.

Na iets meer dan een halfuur schoot Rai Vloet via de onderkant van de lat raak voor de bezoekers. Vlak na rust zette Luuk Admiraal ASWH echter naast de eredivisionist. De jonge aanvaller profiteerde van een fout bij Heracles en schoot knap raak: 1-1.

Luuk Admiraal wordt besprongen na de 1-1 tegen Heracles Almelo | Foto: Orange Pictures

Pas in de slotfase wist Heracles het verschil te maken. Drie minuten voor tijd kopte ASWH'er Peter Verhoeve de bal in het verkeerde doel en diep in blessuretijd bepaalde wederom Rai Vloet de eindstand op 1-3.

Ook SteDoCo kwam in actie. De amateurs, uitkomend in de derde divisie, namen het op tegen FC Utrecht. De club uit Hoornaar, al jaren onder leiding van voormalig FC Utrecht-trainer Frans Adelaar, verloren kansloos met 0-5.

Woensdagavond staan er meer wedstrijden op het programma in de eerste ronde van de KNVB Beker. Radio Rijnmond zal een speciale uitzending maken. Vanaf 19:00 uur kun je alle verrichten volgen bij GVVV-Sparta, IJsselmeervogels - Excelsior, Capelle - NEC en Westlandia - Excelsior Maassluis.