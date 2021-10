Rotterdammer (21) aangehouden na schietpartij op Van Heusdenstraat

Op de kruising van de Gerrit Jan Mulderstraat en de Van Heusdenstraat in Rotterdam-West heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft na enkele uren een 21-jarige Rotterdammer aangehouden.

Rond 19.00 uur werd er geschoten. Wat er precies aan voorafging is onbekend. Bij aankomst van de politie was van daders of slachtoffers geen spoor te bekennen. Op de nabijgelegen Schietbaanlaan trof de politie wel een bloedspoor aan. Ook zouden er sporen van schieten zijn gevonden.

Enkele uren na het incident heeft de politie een 21-jarige Rotterdammer aangehouden. Wat hij met de schietpartij te maken heeft, onderzoekt de politie nog.