Het weer van vandaag: veel bewolking en vrijwel overal droog

Woensdag is er veel bewolking en blijft het vrijwel overal droog. In de loop van de dag komt vanuit het zuiden de zon af en toe tevoorschijn. Dankzij de aanvoer van zachte lucht wordt het in de middag 16 graden. Er waait een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind.

In de avond trekt de bewolking naar het noorden weg en de nacht verloopt vervolgens helder. De temperatuur komt niet lager uit dan 10 graden langs de kust en 8 graden in het oosten van de regio. De zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig of krachtig.

Donderdag wordt een prachtige herfstdag met alleen maar zonneschijn. Er is geen wolkje aan de lucht en de temperatuur komt uit op een zachte 16 of 17 graden. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige of krachtige zuidenwind.

Vooruitzichten:

Op vrijdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag verschijnt er ook wat (hoge) bewolking. Pas aan het eind van de middag raakt het bewolkt. In de middag wordt het 17 graden. In het weekend en begin volgende week is het wisselvallig met af en toe regen of enkele buien. Het blijft voorlopig nog zacht met in de middag 15 of 16 graden. Na het weekend koelt het af naar 13 graden op dinsdag en dat is nog iets boven de gemiddelde maximumtemperatuur voor begin november. De nachten verlopen voorlopig opvallend zacht.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 20 en 31 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 13,6 graden en de minimumtemperatuur 7,0 graden. Er valt gemiddeld 28,7 mm neerslag.