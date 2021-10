Vier gemeenten uit onze regio in top 15 gemeenten met meeste coronabesmettingen

In de top vijftien van de gemeenten met relatief gezien de meeste coronabesmettingen in de afgelopen twee weken komen er vier uit onze regio. Het gaat om vier gemeenten uit de Alblasserwaard. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

De top vijftien bestaat uit de gemeenten die het hoogste aantal besmettingen per 100 duizend inwoners hadden tussen 13 oktober en 26 oktober. Op plaats dertien staat Sliedrecht, met 1.140 besmettingen per 100 duizend inwoners. Daarna volgt Molenlanden op nummer elf met 1.205 besmettingen. Op nummer tien staat nog een gemeente uit de regio, namelijk Hardinxveld-Giessendam met 1.270 besmettingen. Alblasserdam is de gemeente in onze regio met de meeste relatieve besmettingen: 1.370 per 100 duizend inwoners. Daarmee staat de regio op de zevende plek in de lijst.

Opvallend is dat veel van de gemeenten in de top vijftien deel uitmaken van de Bible Belt, gebieden met veel strenggelovigen, zoals de Alblasserwaard. Het is bekend dat een deel van de bevolking uit deze gemeenten zich niet laat vaccineren uit religieuze overwegingen.

Besmettingen per 100 duizend inwoners tussen 13 en 26 oktober

1. Staphorst - 3.111

2. Scherpenzeel - 2.172

3. Zwartewaterland - 1.792

4. Gennep - 1.790

5. Neder-Betuwe - 1.756

6. Renswolde - 1.421

7. Alblasserdam - 1.370

8. Woudenberg - 1.362

9. Boxmeer - 1.327

10. Hardinxveld-Giessendam 1.270

11. Molenlanden 1.205

12. Rijssen-Holten - 1.185

13. Sliedrecht - 1.140

14. Rhenen - 1.088

15. Bodegraven - 8.47