Hoogleraar: geen prik willen, maar wel aanspraak maken op zorg na besmetting: 'Dat is niet consequent'

Nog maar een maand geleden werd de anderhalvemeterregel afgeschaft en nu al lijken we op een nieuwe coronacrisis af te stevenen. Het aantal besmettingen nam in een week tijd met vijftig procent toe en ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt sneller dan verwacht. Het kabinet buigt zich over nieuwe maatregelen. Volgens Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, hebben veel mensen het gevoel dat niet-gevaccineerden iets te verwijten valt.

"Wat nog zorgwekkender is dat ook wel het geluid vernomen wordt dat niet-gevaccineerden geen zorg verdienen." Maar daarmee is Buijsen het niet eens. "Een mens die wat mankeert moet gewoon geholpen worden, ongeacht de oorzaak van de klachten. Ook als beredeneerd zou kunnen worden dat het de eigen schuld is in dit geval."

Toch begrijpt Buijsen de frustratie onder de gevaccineerden wel. De niet-gevaccineerden slaan preventieve, gratis zorg af en maken daarna wel aanspraak op de zorg als ze klachten krijgen en naar het ziekenhuis moeten. "Dat is natuurlijk niet echt consequent." Maar in de zorg is volgens de hoogleraar een gulden regel: de mensen die de zorg het hardst nodig hebben, komen het eerst in aanmerking. "Dat kan iemand zijn die covid-19-klachten heeft en niet gevaccineerd is." Zorg bieden aan hulpbehoevenden blijft een mensenrecht.

'Niet alle redenen zijn even zinnig'

Uit persoonlijk oogpunt vindt Buijsen dat mensen die zich niet laten vaccineren echt een moreel verwijt te maken valt. "Als iemand zich niet laat vaccineren en een ziekenhuisbed bezet houdt, dan mag die ook te verstaan worden gemaakt dat het om een bed gaat dat door een ander gebruikt zou kunnen worden die wel gevaccineerd is en ook in aanmerking komt voor noodzakelijke zorg. Dat kan wat mij betreft niet hardop genoeg worden gezegd."

De hoogleraar is bang voor een tweedeling in de maatschappij. "We hebben geen vaccinatieverplichting, dus in principe hebben we de rechten van mensen te respecteren. Maar ik denk dat er zo langzamerhand wel eens gezegd kan worden dat niet alle redenen die mensen aanvoeren om van dat recht gebruik te maken even zinnig zijn", vervolgt Buijsen. "Je kunt natuurlijk uit geloofsoverwegingen zo'n vaccinatie weigeren. Maar je moet je werkelijk afvragen of het van christelijke naastenliefde getuigd wanneer je als niet-gevaccineerde wel een beroep doet op de curatieve zorg en een bed inneemt waar ook een ander aanspraak op kan maken die wel gevaccineerd is."

Specifieke maatregelen

Volgens Buijsen zullen maatregelen die alleen gelden voor niet-gevaccineerden weinig effectief zijn. "Wat je zoekt zijn maatregelen die specifiek niet-gevaccineerden beschermen. Het is niet zo dat gevaccineerden beschermd moeten worden tegen niet-gevaccineerden. Het is waarschijnlijk zo dat niet-gevaccineerden beschermd moeten worden tegen zichzelf of tegen gevaccineerden die het eventueel nog kunnen overdragen."

Dat vraagt om hele specifieke maatregelen. "Lokale lockdowns en dergelijke, of heel gericht een groep mensen thuis laten werken." Maar die maatregelen gaan gepaard met een probleem: "In de Bible Belt bijvoorbeeld zou dat goed te doen zijn, maar ook in een grote stad als Rotterdam lopen nog genoeg ongevaccineerden rond en dan is zo'n maatregel wat minder makkelijk uit te voeren. Bovendien kunnen mensen reizen. Dus lokale maatregelen hebben het mankement dat ze niet effectief zijn omdat mensen mobiel zijn."

Positieve prikkel

Landelijke maatregelen blijven dan over als optie, waarbij beperkende maatregelen tot op zekere hoogte voor iedereen gelden. Volgens Buijsen is het misschien eens tijd om het over een andere boeg te gooien. "Waarom in plaats van dwang probeer je niet eens mensen met een positieve prikkel aan het vaccin te krijgen? Je kunt wel verder gaan in het bedenken van dwangmaatregelen, maar ik vermoed dat dat ook niet heel veel zoden aan de dijk gaat zetten." Daarnaast is er nog een stap die genomen kan worden. "Mensen die zich niet laten vaccineren moeten voortduren getest worden. Dat hoeft niet gratis te zijn."