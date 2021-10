Directeur Mark Koevermans vertrekt bij Feyenoord na reeks bedreigingen

Algemeen directeur Mark Koevermans (53) vertrekt per 1 december bij Feyenoord. Hoofdreden van zijn vertrek is dat hij na een reeks van incidenten en bedreigingen niet langer het gevoel heeft goed te kunnen functioneren bij de Rotterdamse club. Hij kan geen beslissingen nemen, zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin.

"Feyenoord zit al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart. Bij mijn aanstelling gaf ik niet voor niets en zonder overdrijving aan dat met werken voor Feyenoord voor mij een jongensdroom in vervulling ging. Daarmee is het vandaag geen fijne dag voor mij. Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega’s en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen," aldus Koevermans op de website van Feyenoord.

De directeur is de afgelopen maanden herhaaldelijk bedreigd. Die bedreigingen kwamen uit de hoek van de Feyenoord-aanhang. Belangrijkste aanleiding waren de plannen voor een nieuw stadion.

Maar ook het optreden tegen het afsteken van vuurwerk en het staan op de trappen door toeschouwers, wat Feyenoord vele boetes van de UEFA kostte, gebruikten de tegenstanders als aanleiding. Daarnaast werd ook het aanspreken van de grasmeester, die eigenhandig een terminale patiënt op het veld van de Kuip als reden voor oppositie gebruikt.

De laatste keer werd de ruit van zijn voordeur van zijn woning ingegooid en een tag op de deur gespoten. De politie plaatste vervolgens bij zijn woning camera's.

Oud-tennisprof Mark Koevermans kwam in januari 2009 als commercieel directeur over naar Feyenoord van het sportmerk O’Neill, nadat hij eerder al een bedrijf in sportdistributie opbouwde. Bijna twee jaar geleden werd hij officieel de opvolger van Jan de Jong, nadat hij de functie van algemeen directeur al enige maanden op ad interim basis had vervuld.

Later op de dag geven de voorzitter van de Raad van Commissarissen Toon van Bodegom en vice-voorzitter Gérard Moussault een persconferentie waarin het aanstaande vertrek van Koevermans nader zal worden toegelicht.