UITSLAG: Is Feyenoord door het vertrek van Koevermans een onbestuurbare club geworden?

Voor Koevermans is de maat vol. Na een reeks intimidaties laat hij De Kuip achter zich. De laatste keer werd de ruit van zijn voordeur van zijn woning ingegooid en een tag op de deur gespoten. De politie plaatste vervolgens bij zijn woning camera's. Vorige week nog was Koevermans heel duidelijk in zijn reactie over de aanval van Feyenoord-aanhangers op de clubleiding van Union Berlin, het laatste ernstige incident. "Dit soort mensen kun je geen Feyenoord-supporters noemen."

De bedreigingen aan het adres van Koevermans kwam uit de hoek van de Feyenoord-aanhang. De belangrijkste aanleiding voor deze bedreigingen was de plannen voor een nieuw stadion. Maar ook het optreden tegen het afsteken van vuurwerk en het staan op de trappen door toeschouwers, wat Feyenoord vele boetes van de UEFA kostte, gebruikten de tegenstanders als aanleiding. Daarnaast werd ook het aanspreken van de grasmeester, die eigenhandig een terminale patiënt op het veld van de Kuip als reden voor oppositie gebruikt.

Mark Koevermans | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Wie deze taak op zich neemt, zal worden geconfronteerd met een loodzwaar karwei. Een directeur van Feyenoord kan het bijna niet goed doen, lijkt het. In de afgelopen tien seizoenen sleet Feyenoord drie algemeen directeuren: Koevermans, Eric Gudde en Jan de Jong. Zij vertrokken allemaal eerder uit De Kuip.

'Feyenoord is een onbestuurbare club door agressie'

Duizend bezoekers van onze app en website gaven antwoord op de volgende stelling: Angst voor gedrag gedeelte eigen aanhang maakt Feyenoord een onbestuurbare club. In totaal was 75 procent van de respondenten het met deze opmerking eens. Ongeveer 22 procent van de bezoekers vindt niet dat Feyenoord een onbestuurbare club is vanwege de angst voor het gedrag van de eigen aanhang.

De mening van ongeveer 3 procent ligt in het midden. Zij antwoordden 'Anders'. Hun toelichting kun je onderaan het bericht lezen in de reacties.