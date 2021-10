Vertrek Koevermans leidt tot boze reacties, waaronder minister Grapperhaus: 'We gaan hier extra op inzetten'

Terwijl een groep Feyenoord-supporters blij is met 'de grote schoonmaak', is er ook een aantal Feyenoorders dat het naderende afscheid van algemeen directeur Mark Koevermans betreurt. Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus (CDA) had geen goed woord over voor de supporters die Koevermans hebben bedreigd. "Dit zijn criminelen", zei de minister op woensdag.

Het gedrag van de supporters heeft volgens de minister "niets met voetbal te maken". Bij sterke woorden wil de minister het dan ook niet laten. "Ik heb contact gehad met de KNVB en met Feyenoord en gezegd dat dit klaar is. We gaan hier extra op inzetten, want dit gaan we gewoon niet in onze maatschappij laten gebeuren."

Voor de minister lijkt de grens van het toelaatbare al langere tijd te zijn overschreden. "Er zit in een klein deel van onze maatschappij een soort losgeslagen gedrag, waarvan ik al langer zeg dat we er tegenin moeten. Dat moet ik niet in m'n eentje willen. Dat die bedreigingen zodanig zijn dat iemand het opgeeft, dat kan niet. Wat hier gebeurt is met Mark Koevermans, dat kan niet. Dat moeten we niet accepteren."

Welke maatregelen de minister precies in gedachte heeft, is nog niet bekend. Wel maakte hij duidelijk dat het wel eens op het strafrechtelijke zou kunnen aankomen. "U mag aannemen dat ik met politie en het OM, maar ook met de voetballerij zelf, goed in gesprek ga en ga zorgen dat er een stevige aanpak komt. Dat betekent dus ook dat we kijken wat daar strafrechtelijk uit voort kan komen."

KNVB

Ook de KNVB zelf trekt fel van leer. In een statement laat de voetbalbond weten 'het dieptreurig voor hem en zijn omgeving te vinden'. De KNVB heeft haar medeleven met Koevermans gedeeld.

"Op de tweede plaats treft dit ook ons voetbal. In een verhardende atmosfeer binnen de maatschappij ontkomt het voetbal niet aan de extreme uitwassen daarvan. Het betaald voetbal is, zo blijkt, een omgeving waarin kleine, maar in hun gedrag hardnekkige delen van het publiek zich ernstig misdragen, met name aan het adres van andere supporters, bestuurders en voetballers. In stadions, op internet, rond wedstrijden en zelfs op plaatsen ver van stadions en op dagen dat er niet gevoetbald wordt", schrijft Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

Dit gedrag moet stoppen, benadrukt de voetbalbond. "Ik ben er als directeur betaald voetbal meer dan blij mee dat de overheid samen met ons op snelle en stevige maatregelen zint. Er is daarover vandaag al contact geweest met het ministerie van Veiligheid en Justitie", aldus Van Leeuwen.

Twitter

Ook op Twitter wordt stelling genomen. "Gadverdamme", begint Paul van Dorst, oprichter van de Roze Kameraden. Hij richtte een aantal maanden geleden deze groep op voor Feyenoord-supporters uit de LHBTI-gemeenschap. Van Dorst weet waarover hij praat. In augustus werd zijn sportschool met homofobe leuzen beklad. "Koevermans weg vanwege de vele incidenten&intimidatie en het feit dat hij daardoor elke beslissing afweegt of het wel veilig genoeg is voor zijn persoon. Geen woorden voor."

Freek Verhulst, één van de presentatoren van de Feyenoord-podcast Kein Geloel, heeft begrip voor het vertrek van Koevermans. "Extreem slecht signaal, maar ik begrijp heel goed dat Koevermans z'n gezin verkiest boven 'niet zwichten voor...' Er heerst een zwaar giftige cultuur binnen een klein deel van het Legioen, waar we heel snel van af moeten", zette Verhulst op Twitter.

Ook in de Rotterdamse politiek wordt op social media met afschuw gereageerd. "Triest om te moeten constateren dat geweld en bedreigingen blijkbaar lonen", zegt fractievoorzitter Robert Simons van Leefbaar Rotterdam.

PvdA'ers Barbara Kathmann (Tweede Kamer) en Dennis Tak (raadslid) vallen hem bij. Volgens Kathmann 'wordt onze rechtstaat week op week getorpedeerd'. Tak vindt het 'totaal bezopen dat bedreigingen zo de spuigaten uitlopen dat de directeur van Feyenoord niet anders kan dan opstappen'. "Ik wil iedereen op z’n hart drukken om weer rust te zoeken en als je het ergens niet mee eens bent een gesprek aan te knopen", benadrukt Tak.

Niet iedereen ziet het vertrek van Koevermans na bedreigingen en intimidaties als een probleem. Zo laat Lunatic News dat Koevermans 'de zoveelste rat' is die het 'zinkende schip verlaat'.

Vanavond is om 17.25 een extra uitzending van FC Rijnmond over het vertrek van Koevermans.