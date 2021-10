Aan aftreden Koevermans ging terugtreden investeerder vooraf: ‘Het schaadt Feyenoord ook in beleid’

Na maandenlange bedreigingen en intimidaties heeft Mark Koevermans besloten om per 1 december af te treden als directeur van Feyenoord. Van Bodegom heeft begrip voor zijn keuze. "Koevermans was uitermate teleurgesteld en strijdbaar, maar hij heeft gekozen voor zichzelf en zijn gezin. De triestheid van het hele verhaal is al veel eerder begonnen. Namelijk dat deze incidenten er zijn en zijn geweest. Dit is niet goed voor de reputatie van de club.”

Investeerder afgehaakt

Een gevolg van de bedreigingen aan het adres van onder andere Koevermans (begin juni), is dat een investeerder in Feyenoord onlangs is afgehaakt. “Als er bij Koevermans in een eerder stadium niet iets was gebeurd, hadden we al een investeerder voor de club gehad”, licht Van Bodegom toe. “Maar die is afgehaakt om deze reden. Uitermate triest en heel jammer voor de club. Het schaadt de club ook in het beleid voor de komende jaren.”

Kijk hieronder naar de toelichting van Toon van Bodegom over de afgehaakte investeerder. De tekst gaat verder onder de video:

Smorenburg

Vanaf 1 december zal commercieel directeur Pieter Smorenburg zoveel mogelijk taken van Koevermans overnemen. Waar nodig springt de RvC bij. Volgens Van Bodegom heeft Feyenoord zeven kandidaten op het oog, die de functie van algemeen directeur ‘met veel passie zouden willen doen’. Verder hamert de RvC erop dat Feyenoord met de overheid, gemeente, politie en de KNVB snel tot een oplossing moet komen. “Want dit kan niet zo doorgaan”, benadrukt Van Bodegom.

Op de persconferentie gaven Van Bodegom en Gérard Moussault (ook lid van de RvC) aan dat er wel ideeën zijn om de bedreigingen tegen te gaan, maar dat deze nog niet gedeeld kunnen worden. Van Bodegom: “Binnen de RvC is dit een vast onderdeel dat al langer op de agenda staat. Ook vóór de incidenten met Koevermans en Joris van Benthem hebben we samen met de overheid de vraag gesteld wat er gedaan moet worden om het weer leefbaar te maken.”

De leden van de RvC menen dat het niet alleen een probleem van Feyenoord is, maar dat het ook een maatschappelijk probleem is. “Bedreigingen vinden niet alleen plaats in Rotterdam, maar door heel Nederland”, stelt Van Bodegom.

“Het is uitermate frustrerend dat zulke dingen gebeuren. Natuurlijk is het eng dat we er zelf geen grip op hebben. Wat er gebeurt rond Union Berlin, is niet goed voor de club. Ik wil niet bagatelliseren, maar is niet voor het eerst dat we hier mee te maken. Afgelopen twintig jaar zijn er heel veel dingen gebeurd. Het zijn golven, maar we moeten wel met elkaar tot een oplossing komen. Dit moet ophouden, want als we echt een rol willen spelen in de ontwikkeling van het voetbal - en we willen geld aantrekken en onze ambities realiseren - gaat dit niet helpen”, besluit Van Bodegom.

Kijk hieronder naar de volledige persconferentie met RvC-leden Gérard Moussault (vice-voorzitter) en Toon van Bodegom (president-commissaris) van Feyenoord: