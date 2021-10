Een gedeelte van het Feyenoord-legioen steekt de vlag uit, maar vertrek Koevermans is opnieuw zwarte pagina in clubgeschiedenis

Twee maanden geleden schreven we het al op deze site: 'Hoe de angst voor intimidaties Feyenoord een bijna onbestuurbare club maken.' Die kop dekte de lading niet, want het woord 'bijna' blijkt nu misplaatst. Het vertrek van directeur Mark Koevermans na vele bedreigingen vanuit de eigen aanhang is een van de zwartste pagina's in de geschiedenis van de club.

Voor alle duidelijkheid: ook Mark Koevermans maakt fouten. Hij is immers, net als jij en ik, een mens. En hij neemt beslissingen die nooit tot 100 procent instemming van het Legioen leiden. Maar dat geeft nooit en te nimmer iemand het recht over te gaan tot bedreigen en intimideren. Dat dit bij Feyenoord wel gebeurt is anno 2021 helaas even treurig als voorspelbaar. Want niet alleen directeuren van voetbalclubs zijn tegenwoordig de kop van Jut. Ook politici, burgemeesters en bekende Nederlanders gaan gebukt onder de terreur die vaak begint op social media en in sommige gevallen veel verder gaat.

Bij Feyenoord gaat het echter net nóg een stapje verder. Want de bedreigingen en intimidaties aan het adres van Mark Koevermans zijn zo heftig, dat het hem uiteindelijk heeft doen besluiten er mee te kappen. En ja, dat zal in sommige kringen van het Legioen tot gejuich leiden. Want Koevermans is voor een aantal Feyenoord-supporters de belichaming van het kwaad, de man die een nieuw stadion wil en af wil van lastige supporters.

Zijn tegenstanders realiseren zich niet dat Feyenoord zich nu in de diepste crisis ooit bevindt. Want wie in godsnaam gaat hem opvolgen? Wie durft het aan om op dit moment de handschoen op te pakken? Terwijl er nu meer dan ooit behoefte is aan leiding, is de club volkomen stuurloos. Het schip Feyenoord vaart midden in een storm op de oceaan en de kapitein is zojuist door een paar matrozen over boord gegooid. En dat terwijl het stadiondossier een weloverwogen besluit behoeft en de koers voor de nabije toekomst moet worden uitgezet om te voorkomen dat Feyenoord volgend jaar weer een verlies van 17 miljoen euro moet presenteren.

Twee jaar geleden was het al onmogelijk een opvolger te vinden voor toenmalig directeur Jan de Jong. Het leidde er toe dat commercieel directeur Koevermans, terwijl hij het eigenlijk niet wilde, naar voren stapte. Om de club bestuurbaar te houden. Dit keer zal het nog moeilijker worden een algemeen directeur te vinden, want mensen die denken dan Robert Eenhoorn nu zomaar even overkomt van AZ, leven echt in dromenland.

Afhakende investeerders

Met het vertrek van Koevermans is eigenlijk slechts het topje van de ijsberg zichtbaar geworden. In alle bestuurslagen van de club worden mensen bedreigd en geïntimideerd, maar er is voor gekozen hier niet met de buitenwereld over te communiceren. En ook mensen van buitenaf die de club willen helpen (lees: investeerders) worden lastig gevallen of hebben er geen trek in om lastig gevallen te gaan worden en zijn daarom afgehaakt. En dan hebben we het niet alleen over investeerders in het nieuwe stadion, maar ook de mannen en vrouwen die de club van een kapitaalinjectie wilden voorzien.

Wie redt Feyenoord? Dat lijkt nu de belangrijkste vraag. Maar de allerbelangrijkste vraag is toch echt: wanneer gaan alle Feyenoord-supporters zich realiseren dat hun dierbare club door een gedeelte van de eigen aanhang richting een ravijn wordt geduwd? Zolang dat collectieve besef er niet is, is het wachten op meer problemen. Want door de terreur die nu bij Feyenoord heerst ligt de club bestuurlijk helemaal op zijn gat. En dat terwijl het sportief eindelijk weer een stuk beter gaat. En dan is het maar te hopen dat de malaise aan de selectie voorbij gaat, want iedereen kent de ijzeren voetbalwet dat als het rommelt in de top van een club dit effect heeft op de gehele organisatie.

Vanavond is om 17.25 een extra uitzending van FC Rijnmond over het vertrek van Koevermans.