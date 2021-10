Lachen vergaat Nederlandse drugsuithalers in Antwerpen: 'Hier gaan ze naar de gevangenis'

Drugsuithalers in de Rotterdamse haven vrezen een aanhouding meestal niet. Ze beschouwen de rit in het politiebusje van de Maasvlakte naar het bureau vooral als een stukje gratis vervoer. Een uur later staan ze lachend met een bekeuring van 95 euro buiten. "Maar hier in België schrikken de Nederlandse uithalers als ze naar gevangenis worden gebracht", zegt een woordvoerder van justitie in Antwerpen.