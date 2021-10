Dordtse overvaller stond met bloemen voor de deur: 'Ik kom je wat geven, lieverd'

De Vrankenstraat in Dordrecht | Foto: Google Streetview

De bewoners van de Vrankenstraat in Dordrecht beleven een vreselijke nacht op 22 maart van dit jaar. Ze krijgen een blinddoek om, hun handen en voeten zitten met tape vast. Er wordt gedreigd vingers af te knippen of hen te doden en ze worden geslagen. Het drama staat in schril contrast met de poeslieve woorden waarmee de overvallers zich hebben aangekondigd. “Je kent me al jaren, ik kom je wat geven, lieverd.”

Voor justitie staat vast dat de overvallers en de slachtoffers elkaar kennen. Het is het verhaal van de dealers en de gebruikers. Twee verdachten, ‘de mollige’ en ‘de lange’ genoemd, zouden geregeld bij het stel langs zijn geweest om drugs af te leveren. Zelfs toen de 68-jarige bewoner in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht lag.

Op de avond van 21 maart wordt de 50-jarige vrouw gebeld en gevraagd naar beneden te komen. Ze wil niet, haar partner revalideert van zijn heupoperaties en is in slaap gevallen. De beller houdt aan. “Ik kom je wat geven, dan kan je lekker ontspannen.” Hij heeft het over ‘wit’ (codewoord voor cocaïne) en zegt ook dat hij bloemen voor haar bij zich heeft.

Erfenis van een half miljoen

De vrouw doet uiteindelijk toch open en dan dringen mannen met bivakmutsen naar binnen. Ze willen vooral de code van het banknummer van de man. De reden? Hij zou uit een erfenis een half miljoen op zijn rekening hebben staan. Justitie ziet dat als het motief.

De overvallers merken dat de code voor de bankrekening waar het half miljoen op staat niet wordt gegeven. Zij voeren de druk op: ‘voor elke dag dat je de code niet geeft, gaat er een vinger af’. Uiteindelijk verlaten de meeste overvallers de woning om te overleggen wat te doen.

Twee jonge mannen, van 18 en 22 jaar, blijven achter als oppassers, maar zij vallen in slaap. De mannelijke bewoner weet zijn tape los te maken en belt de politie, zodat het tweetal op heterdaad kan worden betrapt. Beiden hebben bekend en zijn inmiddels veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. (18 maanden cel, zes voorwaardelijk; acht maanden cel, drie voorwaardelijk)

Voorbereid en uitgevoerd

Drie andere verdachten, die woensdag terechtstaan, zouden de overval hebben voorbereid en uitgevoerd. Allen ontkennen. Justitie heeft zes jaar cel geëist tegen het drietal voor ‘een brute overval van criminele opportunisten.’

De vrouw heeft zowel ‘de mollige’ als ‘de lange’ aangewezen als de mannen die bij de overval betrokken waren. ‘De mollige’ was degene die belde, haar ‘lieverd’ noemde en bloemen had gekocht. ‘De lange’ zou voor de deur hebben gestaan en direct naar binnen zijn gegaan toen de vrouw opendeed. In een Snapchat zou hij de overval hebben besproken. Beiden zouden ook op camerabeelden staan van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, toen ze drugs afleverden. De twee ontkennen dat zij het zijn.

Een van de mannen die al is veroordeeld, heeft de derde verdachte aangewezen als mededader. Hij noemt hem ‘de pandabeer’.

Namens het vrouwelijke slachtoffer is woensdag een verklaring voorgelezen. “Ik heb hier nog elke dag last van. Beseffen zij dat je mensen voor de rest van hun leven kunt beschadigen?”

De rechter in Rotterdam doet op 10 november uitspraak.